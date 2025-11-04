La Biblioteca de l'Ateneu Les Bases acull una taula rodona per reivindicar els «Candels d'avui»

Aquest dijous, 6 de novembre, a les 6 de la tarda, la Biblioteca de l'Ateneu Les Bases de Manresa acollirà la taula rodona Descobrim els Candels d'avui, un espai de reflexió i diàleg per posar en valor el paper de les persones migrants en la construcció d'una societat cohesionada, plural i inclusiva. L'acte s'emmarca en el centenari del naixement de Paco Candel, escriptor i activista que va descriure amb lucidesa el fenomen migratori a la Catalunya del segle XX i va defensar la convivència com a pilar de país.
Reconèixer els nous Candels del present
La trobada planteja una mirada actual sobre el llegat de Candel i la seva vigència en un context social marcat pels reptes globals i l'augment de la polarització. S'hi destacarà que la construcció nacional i el sentiment de pertinença han d'anar lligats a la creació de comunitat i a la inclusió social. Els anomenats nous Candels són avui projectes col·lectius arrelats al territori que, des de la diversitat, treballen per teixir vincles, combatre l'exclusió i enfortir la convivència.
Veus diverses per a un debat obert
La taula rodona serà moderada pel periodista Xavier Sunyol Garcia-Moreno, del Canal Taronja, i comptarà amb Josep Ramon Mora, sindicalista i voluntari de Càritas Manresa; Uma Alcaida, presidenta i fundadora de l'Associació Far Gàmbia, i Yousra Touri, educadora social i activista vinculada a Càritas Vic.
Una exposició per contextualitzar l'acte
Abans de l'inici de la sessió, el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, oferirà una breu visita comentada a l'exposició Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya, que es pot visitar a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 28 de novembre.
Complicitats institucionals i culturals
L'activitat està organitzada per la Fundació Paco Candel, amb el suport de la Direcció General de Migracions i Refugi de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració del Memorial Democràtic, l'Ajuntament de Manresa, la Biblioteca Ateneu Les Bases i Òmnium Cultural. L'acte convida a repensar la societat catalana des del diàleg, la inclusió i el reconeixement mutu, valors que continuen plenament vigents en el pensament de Paco Candel.