Societat

La Biblioteca de l'Ateneu Les Bases acull una taula rodona per reivindicar els «Candels d'avui»

L'acte, emmarcat en el centenari de Paco Candel, vol reconèixer les aportacions de les persones migrants i promoure una societat més inclusiva

  • L'escriptor Paco Candel, mort el 2007. -

Publicat el 04 de novembre de 2025 a les 15:24

Aquest dijous, 6 de novembre, a les 6 de la tarda, la Biblioteca de l'Ateneu Les Bases de Manresa acollirà la taula rodona Descobrim els Candels d'avui, un espai de reflexió i diàleg per posar en valor el paper de les persones migrants en la construcció d'una societat cohesionada, plural i inclusiva. L'acte s'emmarca en el centenari del naixement de Paco Candel, escriptor i activista que va descriure amb lucidesa el fenomen migratori a la Catalunya del segle XX i va defensar la convivència com a pilar de país.

Reconèixer els nous Candels del present

La trobada planteja una mirada actual sobre el llegat de Candel i la seva vigència en un context social marcat pels reptes globals i l'augment de la polarització. S'hi destacarà que la construcció nacional i el sentiment de pertinença han d'anar lligats a la creació de comunitat i a la inclusió social. Els anomenats nous Candels són avui projectes col·lectius arrelats al territori que, des de la diversitat, treballen per teixir vincles, combatre l'exclusió i enfortir la convivència.

Veus diverses per a un debat obert

La taula rodona serà moderada pel periodista Xavier Sunyol Garcia-Moreno, del Canal Taronja, i comptarà amb Josep Ramon Mora, sindicalista i voluntari de Càritas Manresa; Uma Alcaida, presidenta i fundadora de l'Associació Far Gàmbia, i Yousra Touri, educadora social i activista vinculada a Càritas Vic.

Una exposició per contextualitzar l'acte

Abans de l'inici de la sessió, el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, oferirà una breu visita comentada a l'exposició Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya, que es pot visitar a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 28 de novembre.

Complicitats institucionals i culturals

L'activitat està organitzada per la Fundació Paco Candel, amb el suport de la Direcció General de Migracions i Refugi de la Generalitat de Catalunya, i la col·laboració del Memorial Democràtic, l'Ajuntament de Manresa, la Biblioteca Ateneu Les Bases i Òmnium Cultural. L'acte convida a repensar la societat catalana des del diàleg, la inclusió i el reconeixement mutu, valors que continuen plenament vigents en el pensament de Paco Candel.

