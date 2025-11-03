El Poble Vell de Súria tornarà a l'edat mitjana amb una nova edició de la Fira d'Oficis

Súria es prepara per viure un nou viatge al passat amb la 22a Fira Medieval d'Oficis, que omplirà aquest cap de setmana el Poble Vell de recreacions històriques, actuacions, visites guiades i activitats per a tots els públics. El certamen, ja consolidat com una cita emblemàtica del calendari bagenc, manté l'esperit familiar i participatiu que el caracteritza.
Súria torna a respirar ambient medieval
El Poble Vell de Súria es convertirà aquest cap de setmana en un autèntic escenari de l'edat mitjana amb la celebració de la 22a edició de la Fira Medieval d'Oficis. Els carrers i les places del nucli històric acolliran una seixantena d'activitats entre espectacles teatrals, música, dansa, tallers i visites guiades, que convidaran els visitants a descobrir com era la vida, els oficis i les tradicions de l'època.
La fira s'obrirà dissabte amb la tradicional cercavila musical i les primeres visites guiades al Castell, que es podrà visitar durant tot el cap de setmana. No hi faltaran els espectacles itinerants de Berros de la Cort, els Jueus de l'Aixada o Cirkifoc-Toniton, així com les actuacions de les entitats locals, que aporten el seu segell propi a la festa.
Una fira viva i participativa
Com ja és habitual, la Fira Medieval d'Oficis destaca per la implicació del teixit associatiu surienc. Entitats culturals, corals, grups de teatre i associacions locals participen en la dinamització d'un programa que combina rigor històric i esperit festiu. Els visitants podran assistir a representacions com El Judici de la Jerònima o Salats!, gaudir de danses i músiques medievals o endinsar-se en espais temàtics com el Campament Medieval dels Galàpets, amb demostracions de lluites de cavallers i tallers de tir amb arc.
Els més petits tindran un protagonisme especial amb activitats al racó dels Petits Cavallers, tallers, pintacares i espectacles de titelles. També es manté el concurs fotogràfic d'Instagram, obert a tothom, que permet compartir imatges de la fira amb el públic.
El Poble Vell, escenari i protagonista
El marc incomparable del Poble Vell tornarà a ser l'ànima de la celebració. Entre els punts d'interès, hi haurà diverses exposicions sobre bruixeria, jocs medievals, música antiga, ganiveteria o curiositats del passat, repartides per diferents espais del nucli històric. A més, s'hi podran fer visites guiades especials al Castell, amb un preu simbòlic i diverses sessions diàries.
La fira culminarà diumenge amb l'actuació conjunta de Berros de la Cort i Jueus de l'Aixada a la plaça Major, un dels moments més esperats del cap de setmana i que tradicionalment tanca la festa amb un gran ambient popular.
Una cita arrelada i amb projecció
Organitzada per l'Ajuntament de Súria amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Generalitat, la Fira Medieval d'Oficis s'ha consolidat com una de les grans celebracions del calendari cultural del Bages. L'esperit col·lectiu, la qualitat de les activitats i l'entorn únic del Poble Vell en fan una experiència imprescindible per a qui vulgui descobrir -o redescobrir- el patrimoni i la història viva de Súria.