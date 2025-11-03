El festival Creafest portarà a Manresa la nova generació de creadors de contingut en català

Manresa serà aquest dissabte 8 de novembre l'epicentre del contingut digital en català amb la celebració del Creafest, el festival impulsat per l'Associació Creadors.TV que connecta creadors i consumidors de contingut a les xarxes. L'esdeveniment, que arriba a la seva quarta edició, tindrà lloc a l'Auditori de l'Espai Plana de l'Om i combinarà activitats presencials i digitals gratuïtes, accessibles per al públic de tots els territoris de parla catalana.
Una jornada per a la comunitat de creadors en català
El Creafest neix amb la voluntat de reforçar la comunitat de creadors que treballen en català i oferir-los espais de trobada, debat i aprenentatge. Durant tot el dia hi haurà taules rodones, pòdcasts en directe i una gala d'homenatges a figures i projectes destacats que contribueixen a fer créixer la presència del català al món digital.
L'obertura del festival, a les 10 del matí, donarà pas a la primera taula rodona, titulada Més enllà dels videojocs, dedicada a explorar noves temàtiques més enllà del contingut gamer. Hi participaran creadors com Anna Rovira (@annaaroundd), Aventura X Japó, Laia Guilanyà (@younenki_music) i Roger Balmes (@darthsegador), amb la moderació del músic i periodista Gerard Sesé (@gerardsese).
A les 12 del migdia, la taula De les xarxes als mitjans posarà el focus en els reptes i oportunitats per fer el salt al món de la comunicació professional. Moderada per Mariola Dinarès (@holamariola_), comptarà amb la participació de Marc Lesan, Oriol Bartomeu (@oriludic), Enric Bautista (@baenric) i Norman López (@lopeznorman44).
Pòdcast en directe i gala d'homenatges
La tarda començarà amb un pòdcast en directe de Geeknorants, un espai dedicat a videojocs, sèries, cinema i tecnologia, que tindrà com a convidat l'enginyer i biohacker Edgar Pons (@edgarponscat).
El festival culminarà amb la Gala d'Homenatges de Creadors.TV, un reconeixement a col·lectius i iniciatives que han tingut un paper rellevant en la promoció del català al món digital. Entre els premiats d'aquesta edició hi ha FandubbersCAT, pel seu treball en el doblatge amateur; Softcatalà, per la seva tasca històrica en la normalització del català a les TIC; Te'n fem 5 cèntims, pels seus resums de cinema en català, i l'Associació Gaming.cat, per fomentar la comunitat de jugadors en català.
Una xarxa viva per al català digital
Creadors.TV és una associació cultural sense ànim de lucre nascuda durant el confinament amb l'objectiu d'agrupar i donar visibilitat als canals i creadors de contingut en català. Des del 2021, l'entitat s'ha consolidat com a referent amb més de 300 membres actius i amb una clara voluntat d'enfortir el català a les plataformes digitals.