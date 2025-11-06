06 de novembre de 2025

Paz Padilla porta al Kursaal una conferència sobre el dol, les pèrdues i el renaixement

L'actriu i humorista arriba aquest divendres a Manresa amb "Reinventarse no es gerundio", una xerrada motivadora sobre com afrontar els canvis de la vida

Publicat el 06 de novembre de 2025 a les 09:14

La Sala Gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 7 de novembre, la conferència Reinventarse no es gerundio (aunque debería), en què Paz Padilla reflexiona amb humor i optimisme sobre la pèrdua, el dol i la capacitat de tornar a començar.

Una conferència per aprendre a renéixer

L'actriu i humorista andalusa Paz Padilla torna aquest divendres al Kursaal amb Reinventarse no es gerundio (aunque debería), una conferència que vol inspirar el públic a acceptar els canvis i a afrontar les dificultats de la vida amb una actitud positiva. L'acte tindrà lloc a la Sala Gran del teatre manresà a les 8 del vespre.

Padilla proposa una reflexió vital sobre la necessitat d'adaptar-se a les vicissituds que inevitablement comporta viure: perdre persones estimades, deixar enrere etapes, afrontar separacions o iniciar nous camins. Amb el seu estil proper i ple d'humor, convida els espectadors a "resetejar" i reprendre el camí amb alegria, convertint la pèrdua en una oportunitat per renéixer.

Afrontar el dol amb optimisme

La conferència parteix de l'experiència personal de l'actriu, que al llarg dels darrers anys ha fet de la seva trajectòria vital un exemple de superació i d'humor davant l'adversitat. Per a Padilla, cada pèrdua comporta un procés de dol inevitable, però també ofereix la possibilitat de créixer i reinventar-se. "Davant la dificultat, el canvi", és un dels missatges centrals de la seva proposta escènica.

Amb aquest projecte, l'actriu vol transmetre que la felicitat no consisteix a evitar el dolor, sinó a aprendre a conviure-hi i a transformar-lo. "No podem evitar la pèrdua, però sí que podem decidir com respondre-hi", defensa Padilla en aquesta conferència que combina reflexió, emoció i humor.

El retorn al Kursaal després de l'èxit de 2023

La cita d'aquest divendres marcarà el retorn de Paz Padilla a Manresa després del seu pas pel Kursaal el gener de 2023 amb El humor de mi vida, espectacle teatral que també explorava la relació entre humor i superació personal. Ara, en format de conferència, amplia aquell missatge amb una crida a l'acció i a l'autocura emocional.

Les entrades per a Reinventarse no es gerundio (aunque debería) tenen un preu de 28 euros (26 euros per a majors de 65 anys, menors de 30 i titulars del carnet Galliner) i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.

