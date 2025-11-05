Un avís als mòbils alerta el Bages de pluges torrencials imminents

Protecció Civil manté activat el pla INUNCAT en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses a partir de la matinada d'aquest dijous. L'avís d'emergència s'ha fet arribar per SMS als telèfons mòbils del Litoral i Prelitoral, incloent el Bages, per advertir la població i reduir riscos.
Un missatge d'alerta massiva per avisar la població
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres al vespre una alerta massiva a través del sistema EsAlert, que ha fet sonar i vibrar els telèfons mòbils de milers de persones al Litoral i Prelitoral de Catalunya, incloent el Bages i bona part de la Catalunya central. El missatge demana extremar la prudència, seguir l'evolució del temporal, evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a rius, rieres ni barrancs.
La mesura arriba davant la previsió de pluges intenses i fins i tot torrencials que podrien descarregar a partir de la matinada d'aquest dijous i mantenir-se fins al vespre. El Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) es manté en fase d'alerta, i tots els serveis d'emergències estan en disposició de respondre a possibles incidències.
Reunió del Comitè d'Emergències amb el president Illa
A les vuit del vespre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha presidit la reunió del Comitè d'Emergències del Pla INUNCAT, amb la participació de tots els organismes implicats en la gestió del risc d'inundacions. Hi han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i els principals responsables de Protecció Civil, els Bombers, els Mossos d'Esquadra, el Servei Meteorològic de Catalunya, el Servei Català de Trànsit, el 112 i el SEM.
Durant la trobada, els equips han posat en comú els operatius preparats per fer front al temporal, així com la coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i els operadors de transport i serveis bàsics.
La consellera Parlon ha remarcat en roda de premsa posterior que la zona més afectada per la previsió de pluges és "una àrea amb molta mobilitat nocturna i de transport de mercaderies", fet que ha motivat l'enviament del missatge d'alerta. Parlon ha insistit que "l'objectiu és protegir la població i minimitzar riscos en els desplaçaments i en l'activitat quotidiana".
Seguiment constant i possibles noves mesures
La Generalitat ha anunciat que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) reforçarà el seu equip durant tota la nit, per mantenir un seguiment constant de l'evolució meteorològica i de les possibles incidències. Si la situació empitjora, s'adoptaran mesures addicionals de protecció, que podrien afectar la mobilitat o altres serveis essencials.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions més intenses es produiran durant la matinada i avançaran de sud a nord, amb possibilitat de nous xàfecs a la tarda. Encara que s'espera que les pluges siguin de curta durada, la seva intensitat torrencial pot provocar crescudes sobtades de rius i rieres o inundacions puntuals en zones urbanes.
Consells d'autoprotecció
Protecció Civil ha recordat la importància de seguir bones pràctiques d'autoprotecció, especialment en situacions de risc meteorològic com la prevista. Entre les principals recomanacions, destaquen:
- Evitar desplaçaments en cotxe durant les hores de més intensitat de pluja.
- No travessar rieres ni zones inundables, encara que semblin segures.
- Retirar objectes de balcons i terrasses que puguin ser arrossegats per l'aigua.
- Seguir les actualitzacions a través dels canals oficials de Protecció Civil i del SMC.
La consellera Parlon ha subratllat que "aquest avís és un exercici de prevenció i cultura de l'autoprotecció, que posa en valor la voluntat del Govern de protegir la ciutadania i reduir riscos davant fenòmens meteorològics extrems cada cop més freqüents".
El Bages, dins la zona d'avís
Encara que els principals avisos afecten el Litoral i Prelitoral, Protecció Civil ha confirmat que l'avís també s'ha fet arribar al Bages. Els ajuntaments han estat informats de l'activació de l'alerta i mantenen dispositius de vigilància en coordinació amb els serveis d'emergència.
El seguiment de l'episodi continuarà durant tota la nit, i dijous al matí es farà una nova avaluació de la situació per determinar si cal mantenir o modificar les mesures de prevenció.