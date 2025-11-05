El temps d'aquest dijous 6 de novembre de 2025: alerta per intensitat de pluja a 37 comarques

Aquest dijous 6 de novembre estarà marcat per les precipitacions a tot el país que s'allargaran amb núvols densos al llarg de tota la jornada. Tant és així que l'alerta persistirà entre la mitjanit i les 18 hores, en la modalitat de perill moderat i perill intens. Segons el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats sovint de tempesta i localment de calamarsa o pedra i ratxes molt fortes de vent.
La perillositat alta de l'alerta per precipitacions intenses, a la matinada, es concentrarà a les comarques del Delta de l'Ebre i el Camp de Tarragona. D'altra banda, la perillositat moderada, durant aquest període del dia, serà a les comarques circumdants de la Segarra. A partir de les 6 del matí l'alerta per precipitació intensa es traslladarà al nord-est del país, les comarques gironines, la costa barcelonina i la Costa Brava. No obstant això, la intensitat de les pluges disminuirà al llarg de la jornada i entre les 12 i les 18 hores, només quedaran cinc comarques en alerta: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès i Pla de l'Estany.
Pel que fa a les altres zones del país s'espera precipitació general i d'intensitat entre feble i moderada. A partir de migdia es farà més aïllada a la meitat sud del país. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu que s'acumulin quantitats entre poc abundants i abundants. Malgrat tot, podran rondar entre 50 i 100 mm al llarg del dia a punts del quadrant nord-est del país.
La temperatura màxima serà moderadament més baixa i les mínimes es donaran al final del dia, tret del litoral on serà similar o lleugerament més baixa. La cota de neu baixarà dels 2.600 als 2.400 o 2.200 metres al matí i fins als 2.000 metres a la tarda.
Aquest dijous, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 12 graus de mínima i s'arribarà als 18 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 10 graus que pujarà fins als 18 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.