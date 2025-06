Els Acordionistes del Pirineu completaran el cartell dels Sons del Camí 2025

La 12a edició del cicle de música Sons del Camí incorpora un nou concert al seu programa amb la Mostra de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu, que se celebrarà el dijous 24 de juliol a les 9 del vespre als Jardins de la Cova de Sant Ignasi de Manresa. Les entrades per aquest concert, així com per la resta d'actuacions del cicle, ja es poden adquirir als webs oficials del Sons del Camí i del Teatre Kursaal.

La Mostra portarà a Manresa l'essència del festival de música tradicional més antic de Catalunya, la Trobada d'Acordionistes del Pirineu d'Arsèguel, que enguany fa mig segle i que ha esdevingut un referent internacional en el seu gènere. Impulsada pel bagenc Artur Blasco, distingit amb la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura Popular, la Trobada ha consolidat una proposta artística que combina arrelament, qualitat musical i projecció global.

Acordionistes d'arreu i esperit pirinenc

A la mostra manresana hi participaran músics destacats com Roman Ibanov (Rússia), Pietro Adragna (Itàlia), Simon Thoumir (Escòcia), Bozhidar Smilyamov (Bulgària), Antonio Rivas (Colòmbia), Joaquín Díaz (República Dominicana), Cati Plana i el mateix Artur Blasco. La cita promet una nit festiva i plena de riquesa sonora, amb interpretacions que faran viatjar el públic pels sons tradicionals d'arreu del món, de la mà d'un instrument tan versàtil com l'acordió.

Èxit d'entrades per a Lax'n'Busto

El retorn més esperat del cicle, el concert de Lax'n'Busto amb Pemi Fortuny al capdavant, ha exhaurit totes les entrades per a l'actuació del 26 de juliol al pati del Palau Firal. El grup Juriol obrirà la vetllada com a artista convidat, davant un públic previst de 4.000 persones.

Mentrestant, la venda continua oberta per a la resta de concerts del Sons del Camí, que combinarà propostes emergents, veus consolidades i sensibilitats diverses. El dimecres 17 de juliol, Jo Jet i Maria Ribot presentaran Ribera als Jardins de la Cova. L'endemà, la cantautora Anaïs Vila oferirà el seu últim projecte Ara sempre en el mateix espai.

El dissabte 19 de juliol, Pau Vallvé presentarà Agorafília al Palau Firal, mentre que el divendres 25 de juliol serà el torn de The Tyets, que portaran la seva gira Cafè pels més cafeteros amb Dani6ix i IZZKID com a teloners. Aquests dos concerts comptaran amb servei de bar i restauració i obriran portes a partir de les 8 del vespre.

Música, patrimoni i Camí Ignasià

Organitzat per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Sons del Camí s'ha convertit en una proposta cultural consolidada que vincula música i patrimoni en espais emblemàtics com els Jardins de la Cova i el Palau Firal. El cicle reforça el posicionament de Manresa com a final del Camí Ignasià i contribueix a enriquir l'oferta cultural d'estiu amb una aposta per la qualitat, la diversitat d'estils i la connexió amb el territori.

Amb la incorporació de la Mostra d'Acordionistes del Pirineu, la programació guanya una dimensió internacional i d'arrel, que s'alinea amb la voluntat del festival de connectar passat i futur a través de la música.