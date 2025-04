La companyia Els Carlins portarà dissabte al Kursaal «Brechtíada amb un toc de cabaret»

Aquest dissabte, 3 de maig a les 8 del vespre, la Sala Petita del Kursaal de Manresa acollirà l'obra de teatre Brechtíada amb un toc de cabaret de la companyia Els Carlins de Manresa, un muntatge amb dramatúrgia de Joan Torrens, dirigit per Fina Tapias i interpretat per Pere Font, Jordi Segon, Marc Freixa, Àngels Torrens, Maribel Montardit i Meritxell Costa.

La companyia manresana Els Carlins representarà un espectacle configurat a partir de textos diversos de Bertolt Brecht: poemes, cançons (aquestes amb música del seu amic i compositor Kurt Weill), pensaments, episodis de la seva vida, històries...

Textos tots ells entramats de tal manera que permetran conèixer el seu pensament sobre l'art, l'educació, la seva crítica mordaç al feixisme, les seves idees comunistes, la seva concepció del teatre com a eina de canvi social, el seu exili, les seves vicissituds en una Europa amb un nazisme en auge i després en una Amèrica obsessionada en lluitar contra el comunisme, el seu retorn a Alemanya, amb la mirada amarga perquè "la causa de la justícia no avança cap a bon fi".

Les entrades per veure Brechtíada amb un toc de cabaret tenen un preu 12 euros (10 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a taquilles i per internet a www.kursaal.cat.