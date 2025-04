Una exposició a Moià revisita el paisatge com a espai de conflicte i resistència col·lectiva

Del 3 a l'11 de maig, la Sala El Casal de Moià acollirà Un paisatge ja ple, una exposició innovadora i profundament arrelada al territori que qüestiona la mirada idealitzada del paisatge rural, posant-la en diàleg amb la realitat d'un entorn industrial en decadència. El projecte, comissariat per l'artista i curadora Iris Verge Ferrer, sorgeix d'un procés de recerca i escolta compartida amb diversos habitants del Moianès.

Lluny dels tòpics bucòlics associats a la ruralitat, Un paisatge ja ple proposa una lectura crítica del paisatge com a construcció simbòlica, política i estètica. A partir de la poesia de la moianesa Josefina Pons i Puigcorbé, que retrata una natura amable i gairebé atemporal, l'exposició obre un contrast amb una realitat marcada per l'empremta industrial, l'oblit i la transformació del territori. La mostra posa així en tensió dues maneres d'habitar i imaginar el paisatge: com a refugi idealitzat i com a escenari de conflicte, memòria i resistència.

Hi participen tres joves artistes emergents de la Catalunya Central -Helena Ripoll Llopart (La Pobla de Lillet), Gemma Prunés (Manresa) i Hina Vagina (Sant Feliu de Codines)-, que hi aporten pràctiques artístiques diverses però amb un mateix compromís amb el lloc i el temps que habiten. Les seves obres dialoguen amb una sèrie de testimonis i aportacions crítiques de veïns i veïnes com Elvira Permanyer, Pilar Clapers, Eduard Altarriba i Neus Purtí Cirera, que han compartit vivències, mirades i memòries sobre la transformació del paisatge moianès.

Én una proposta arrelada al territori, amb vocació crítica i col·lectiva, Un paisatge ja ple entén el paisatge com un espai construït, en disputa, travessat per dinàmiques extractives, silencis imposats i relats que han quedat fora del focus. L'exposició convida a repensar aquestes representacions hegemòniques i dona espai a imaginaris alternatius, vinculats a les formes de vida que han resistit a la perifèria i des de la perifèria. Aquest projecte s'emmarca dins el programa Curadories de la Terra, una residència artística impulsada per A cobert, un espai de pensament crític i creació artística situat a Moià, que promou pràctiques culturals descentralitzades i lligades a la realitat rural contemporània.

La curadora del projecte, Iris Verge Ferrer (La Sénia, 1997), és artista visual, mediadora i curadora especialitzada en cultura i territori. Actualment, participa de la coordinació de la residència Baladre a Lo Pati - Centre d'Art Terres de l'Ebre, i desenvolupa projectes que combinen pràctiques col·lectives, noves ruralitats i mirada crítica. Aquesta exposició s'inscriu en el seu procés de recerca situat a Moià dins del programa Curadories de la Terra.

La inauguració tindrà lloc el pròxim dissabte 3 de maig a les 11 del matí i es podrà gaudir d'una visita mediada amb la curadora de l'exposició el diumenge 4 de maig a les 12 del migdia.