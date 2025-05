Una dotzena d'inscrits al concurs de narracions orals de la llibreria Poques Paraules

Una dotzena de participants passaran aquest dijous per la plaça Clavé de Mnresa per participar a la primera edició del concurs de narracions orals que organitza la llibreria Poques Paraules de Manresa. Els participants disposaran de cinc minuts per explicar una història a tothom que hi hagi a la plaça. Un cop finalitzada la intervenció de tots els participants el jurat escollirà els cinc millors que passaran a la final del dia 29 de maig.

El contingut de les narracions

El contingut serà lliure. Les narracions poden ser sobre fets reals o de ficció, poden ser inventades o no pel mateix narrador, poden estar prèviament preparades o ser improvisades al moment de la narració.

El jurat

El jurat està format per Katharina Hahn, musicòloga i lingüista, actualment treballa de professora d'alemany en un institut públic de la Catalunya central; Agustí Lleyda Basiana, mestre de primària jubilat, membre de la comissió de selecció del premi Atrapallibres i col·laborador del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil; Laia Puig Company, professora de literatura anglesa a la Universitat Autònoma de Barcelona, també treballa al Museu del Barroc; Valentí Rossell i Riera, ha treballat de corrector en premsa i en literatura per editorials com Segona Perifèria, Penguin Random House o Grup 62, actualment treballa de corrector a Televisió de Catalunya, i Laura Sagués Jorba, màster Internacional en Literatura Infantil i Juvenil per les universitats de Glasgow (Escòcia), Aarhus (Dinamarca) i Tilburg (Països Baixos).

Pas a la final i criteris de valoració

El jurat escollirà els cinc finalistes fent una valoració global de cada narració tenint especialment en compte la capacitat de connectar amb el públic, el contingut i el llenguatge i expressivitat dels narradors.