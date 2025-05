La directora Laura Ferrés serà diumenge a Manresa en la projecció de «La imatge permanent»

Aquest diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om, Cineclub Manresa recuperarà un dels títols més originals del cinema català recent, La imatge permanent, en una sessió que comptarà amb un col·loqui posterior amb la seva directora, Laura Ferrés.

Qui no s'ha sentit estrany en arribar a una nova ciutat? La sensació de no encaixar presideix la vida d'una directora de càsting que fa amistat amb una venedora ambulant mentre busca gent autèntica per a una campanya publicitària.

El segon film dirigit per una dona guardonat amb l'Espiga d'Or del Festival de Valladolid és el debut en el llargmetratge de Laura Ferrés (qui ja havia guanyat el Goya, el Gaudí i a Cannes amb el curtmetratge Los desheredados). El film també va aconseguir una nominació als Goya i tres nominacions als Gaudí, entre elles a millor pel·lícula.