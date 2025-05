El Tribunal Suprem no admet a tràmit el recurs de Transversal pel projecte museogràfic del Museu del Barroc

La Sala Tercera del Tribunal Suprem (TS) no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Produccions Culturals Transversal SL contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el maig de l'any passat va donar la raó a l'Ajuntament de Manresa en el litigi pel concurs que es va fer per al projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya. Transversal, que es va presentar a aquest concurs però no va guanyar, va portar el resultat als tribunals en considerar que s'havien produït irregularitats. En la sentència del TSJC de fa un any, la justícia ja va deixar clar que la composició del comitè d'experts i del jurat qualificador era correcta, i que l'informe que va elaborar el jurat per resoldre el concurs estava ben fonamentat, per la qual cosa l'adjudicació a l'empresa guanyadora, Croquis Disseny, Muntatges i Realitzacions SA, va ser ajustada a dret. Transversal no va estar d'acord amb aquesta decisió i va recórrer al TS, que ara ha inadmès el seu recurs i ha tancat definitivament el cas, atès que no admet recurs ordinari en contra. El tribunal també ha imposat les costes processals a la part recurrent.

En la sentència de fa un any, en relació a la professionalitat i l'objectivitat dels components del comitè d'experts i del jurat qualificador del concurs, el TSJC va resoldre que els òrgans qualificadors estaven formats per persones que oferien garanties d'objectivitat i imparcialitat, i que tant el comitè d'experts (que va actuar a la fase A del concurs) com el jurat (que actuà en la fase B) van decidir d'acord amb el seu criteri professional.

Igualment, la sentència va desestimar la pretensió de Transversal de negar solvència a l'empresa que va resultar guanyadora (Croquis). Transversal sostenia que Croquis no havia acreditat, en la documentació presentada, prou mèrits curriculars per participar al concurs, però el tribunal va considerar que els projectes aportats per l'empresa adjudicatària van quedar suficientment acreditats.

Finalment, i en relació a la insistència de Transversal sobre la suposada il·legalitat de la documentació complementària que va presentar Playmedia (una altra de les empreses que va concórrer al concurs) a la primera fase, a requeriment de l'Ajuntament, i contra la qual Transversal va insinuar públicament l'existència d'irregularitats, el Tribunal no va observar cap "irregularitat invalidant" en la incorporació d'aquest complement a l'expedient.

En la sentència, el TSJC sí que va estimar el recurs d'apel·lació interposat per Produccions Culturals Transversal en relació a l'al·legació de l'Ajuntament sobre el fet que el primer recurs contenciós administratiu estava presentat fora de termini. L'Ajuntament de Manresa havia adduït que les presumptes irregularitats denunciades per Transversal feien referència a la primera fase del concurs (que Transversal també va superar), però que no van ser denunciades fins que s'havia resolt la segona fase i declarat l'empresa guanyadora. El tribunal va considerar que malgrat aquesta qüestió de temporalitat, calia entrar en el fons i analitzar el cas. En la sentència ho va fer i finalment va donar la raó a l'Ajuntament.

La cronologia

L'agost de 2020 es va convocar el concurs de projectes per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya. La primera fase va consistir en la selecció dels sol·licitants que serien convidats a presentar el projecte d'idees.

Per seleccionar els quatre equips finalistes, un equip d'experts, format per persones de l'Ajuntament de Manresa i de la Generalitat de Catalunya, va valorar de manera global i motivada el currículum presentat per cada empresa, sobre la base de diversos criteris de valoració.

Dels catorze equips presentats inicialment, el comitè d'experts va seleccionar quatre finalistes: Varis Arquitectes, Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions, Produccions Culturals Transversal i Playmedia Motion Graphics.

La junta de govern local de l'Ajuntament va aprovar el 3 de novembre del 2020 el dictamen del comitè d'experts, amb les puntuacions de tots els participants i del qual resultaven seleccionades aquestes quatre empreses finalistes.

En aquell moment (novembre del 2020), cap de les empreses participants va presentar cap al·legació ni recurs de cap mena durant el període hàbil per fer-ho, de manera que es va iniciar sense cap incidència la segona fase, amb les quatre empreses finalistes, que consistia a presentar un projecte d'idees per al museu, en un termini de tres mesos.

En la segona fase, ja només amb quatre finalistes, el jurat qualificador, format per dotze persones expertes, en representació l'Ajuntament de Manresa, el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat, l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i un expert independent, va escollir com a proposta més ben valorada la presentada per l'empresa Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions.

El concurs es va resoldre el 20 d'abril de 2021 i a partir d'aleshores calia formalitzar el contracte per a la redacció del projecte executiu. Uns dies més tard, el 14 de maig de 2021, una de les empreses finalistes, Produccions Culturals Transversal SL, va presentar un recurs de reposició potestatiu i va sol·licitar la suspensió de l'execució de l'acord de la junta del govern contractant el projecte. Aquesta empresa posava en dubte que la relació de mèrits curriculars aportats per la guanyadora estiguessin prou acreditats.

El 8 de juny, la Junta de Govern de l'Ajuntament de Manresa va desestimar aquest recurs. En l'escrit de desestimació, es feia notar que, malgrat que el recurs feia referència a l'acord del 20 d'abril de 2021, en què es determinava el guanyador, l'acte objecte d'impugnació és l'acord del 3 de novembre del 2020, en què se seleccionen els quatre finalistes. En relació a aquest acord, no es va presentar cap tipus de recurs administratiu ni de cap altre mena dins el termini legal previst, que és d'un mes des de la notificació de l'acord.

Per aquest motiu, el recurs de reposició es va inadmetre inicialment, per extemporani, atès que no es podia admetre un recurs presentat el 14 de maig contra un acte notificat el novembre anterior que ja va esgotar el període d'impugnació. En el primer moment, es va considerar que acceptar el recurs de reposició que feia referència a un acord de set mesos enrere hauria significat incomplir les normatives d'aquest i de qualsevol concurs públic i per tant una vulneració dels drets de l'empresa que havia estat seleccionada.

Amb data 10 de juny de 2021, Transversal, havent estat notificada la decisió de la Junta de Govern Local de no admetre a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició, va comunicar que interposava recurs contenciós administratiu contra l'acord de no admissió del recurs. El Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona va rebutjar les mesures cautelars per aturar el procés de manera immediata, de manera que la contractació va poder tirar endavant.

Posteriorment, per deixar palès que no existia cap dubte sobre la legitimitat del procés, a petició de la regidoria de Cultura, el comitè d'experts del concurs va elaborar un informe que recollia totes les certificacions (signades per institucions i equipaments diversos) que acrediten els mèrits inclosos al currículum amb el qual Croquis es va presentar a la primera fase del concurs. L'informe detallava que les certificacions justificaven sobradament la confiança en la veracitat de la informació i també la puntuació atorgada. L'informe va ser elaborat amb la finalitat d'esvair qualsevol dubte, després que Transversal hagués presentat recurs contenciós administratiu per aquesta qüestió.

El març de 2023, el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona desestimava el recurs de Transversal en relació a l'extemporaneïtat del procés, però ho feia en base a un error, ja que manifestava que Transversal ja havia estat expulsada a la primera part del concurs, cosa que no fou així.

El següent pas en el procés és la sentència de la Sala Contenciosa del TSJC que va ser emesa fa un any, que esmena l'error, nega l'extemporaneïtat i entra en el fons de l'afer: desestima el recurs contenciós administratiu presentat per Transversal i declara la validesa del procés. La part demandant va presentar recurs de cassació contra la sentència i finalment el Tribunal Suprem l'ha inadmès. Ja no hi ha possibilitat de recurs ordinari.

Croquis va elaborar el projecte, que va ser executat, i que el Museu del Barroc de Catalunya va ser inaugurat el 21 de febrer de 2024.