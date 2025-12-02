El FABA obre convocatòria per a l'edició 2026, que coincidirà amb la reobertura de L'Anònima

El FABA, el festival de creació emergent de Manresa, ha obert la convocatòria de projectes per a la seva edició de 2026, que tindrà lloc del 10 al 16 de maig. El certamen, ja consolidat com un espai de referència per a les propostes que exploren nous llenguatges i formats fora dels circuits convencionals, afronta una edició especialment significativa: serà la primera coincidint amb la reobertura dels espais rehabilitats de L'Anònima, que es convertiran en un dels epicentres de la programació.
Un festival que creix amb la nova vida de L'Anònima
L'edició 2026 arriba després d'un intens procés de reforma de L'Anònima, un edifici històric que recupera activitat i que està preparat per acollir creació, exhibició i experimentació artística. El FABA hi tindrà un paper destacat, contribuint a activar aquest nou espai cultural i ampliant les possibilitats per als artistes emergents.
En els darrers anys, el festival ha generat un ecosistema creatiu on conviuen creadors locals i artistes d'altres procedències. El FABA s'ha consolidat com un punt de trobada que fomenta el risc, el diàleg i la investigació artística, reforçant el teixit cultural de la ciutat.
Convocatòria de projectes oberta fins al 20 de desembre
El festival ha obert oficialment la convocatòria per seleccionar les propostes que formaran part de l'edició 2026. S'hi poden presentar artistes, col·lectius i creadores que disposin d'un projecte per mostrar o una idea per desenvolupar amb acompanyament del festival.
El FABA busca mirades noves, propostes que estableixin vincles amb l'entorn i que apostin per l'experimentació. El termini per presentar projectes finalitza el 20 de desembre a les 23.59 h, i tots els participants rebran resposta durant el mes de febrer, abans de la presentació del cartell oficial.
Novetat 2026: speed meetings amb la direcció artística
Com a principal novetat, el FABA incorpora un format de speed meetings que permetrà una trobada directa de 10 minuts entre artistes i l'equip de direcció artística. Aquesta sessió tindrà lloc el 17 de desembre al Centre Cultural del Casino, i vol facilitar que els projectes es presentin de manera més propera i personal.