Un mural fotogràfic de 22 m2 culmina la 13a edició d'Art K'Suma a la Fàbrica Nova

El projecte Art K'Suma ha tancat la seva 13a edició amb una instal·lació fotogràfica efímera de 22 metres quadrats, descoberta aquest dijous 4 de desembre en un tram del mur provisional de la Fàbrica Nova, a la cantonada amb la carretera del Pont de Vilomara. La peça, creada pel fotògraf manresà Oriol Segon amb la participació de persones joves i grans, combina dues fotografies en un sol retrat: la meitat d'una persona gran i la d'una de jove, simbolitzant la trobada i complementarietat entre generacions.
Un procés creatiu compartit entre generacions
L'edició d'enguany ha comptat amb quatre sessions de treball entre estudiants de l'Escola d'Arts i Oficis Municipal i un grup de persones grans de la ciutat. L'objectiu ha estat crear vincles i generar un espai d'expressió compartida. Al llarg de les sessions s'han integrat dinàmiques vivencials i creatives, tècniques artístiques i exercicis per estimular el llenguatge expressiu dels participants.
Una de les experiències més sorprenents ha estat el treball amb llum negra, que ha permès explorar textures i formes d'una manera lúdica, despertant curiositat i joc. Paral·lelament, els grups han anat definint el projecte final, produït a les instal·lacions de l'Escola d'Arts i Oficis.
Un mural que connecta mirades i emocions
El resultat final és un mural fotogràfic efímer que uneix dues generacions en una sola imatge: una metàfora visual de la convivència, el reconeixement mutu i la suma de perspectives. La peça resta exposada en el mur que envolta la Fàbrica Nova, convertint un espai provisional en un punt de trobada artística i comunitària.
Un projecte per trencar prejudicis i fomentar vincles
Impulsat pel Programa de Persones Grans i per ManresaJove de l'Ajuntament de Manresa, Art K'Suma té com a objectiu combatre l'edatisme i promoure el diàleg entre generacions a través de l'art. El projecte reivindica que joves i grans poden aprendre els uns dels altres, compartir experiències i construir conjuntament una obra artística.
Des del seu inici el 2012, Art K'Suma ha explorat múltiples disciplines -escultura, música, pintura, dansa, fotografia, cinema i teatre- sempre amb el mateix propòsit: connectar persones a través de la creativitat.
Una aposta consolidada per l'art comunitari
Amb tretze edicions a l'esquena, Art K'Suma s'ha consolidat com un projecte de referència a Manresa, capaç d'unir talent, emocions i mirades diverses en creacions col·lectives que transformen espais i persones. Enguany, la instal·lació fotogràfica del mur de la Fàbrica Nova torna a demostrar el potencial de l'art com a eina de cohesió i convivència.