Escoles bressol i llars d'infants de la Catalunya Central participaran diumenge al ReXics del Kursaal

Un total de 369 infants de 2 anys de dinou escoles bressol i llars d'infants de la Catalunya Central participaran aquest diumenge, 25 de maig, (a les 10 del matí i a les 12 del migdia) en les dues sessions de ReXics, un projecte que arriba a la 15a edició i que organitza el Servei Educatiu del Kursaal de Manresa. Els nens i nenes participaran a Llum, una producció que s'estrenarà aquest diumenge creada per la Cia. Bada Botó, un equip de músics i pedagogs, coordinats per Anna Vega i Marta Canellas (pedagogues musicals especialitzades en músiques per a nadons). Amb ‘Llum!' els infants coneixeran diferents estils de música i participaran de manera activa en cada escena.

Es tracta d'un espectacle pensat per a infants de 2 anys, en què els alumnes estan asseguts dalt de l'escenari seguint el concert, mentre els músics toquen els seus instruments a la seva vora. Durant els 45 minuts aproximats de durada de l'espectacle, els infants són els oients, però a la vegada esdevenen part important de l'espectacle, perquè des de la platea del teatre les famílies i espectadors poden seguir els seus moviments, les seves petites intervencions i comprovar com els més petits són capaços d'escoltar amb atenció les peces musicals que es proposen.

A l'escenari, quatre músics i una ballarina (Marta Canellas, Anna Vega, Santi Serratosa, Maria Gil i Laura Bataller) ens expliquen la història d'una cuca de llum que viu una gran aventura al seu jardí. Durant un viatge inesperat compartirà la seva llum amb d'altres petits habitants, ajudant-los així a perdre la por, a curar les ferides, a sentir l'escalfor o a trobar quelcom important que han perdut. És, en definitiva, un espectacle inspirat en aquesta llum que tots portem a dins des de ben petits i que com més compartim, més brilla.

Per preparar l'espectacle, els mestres participants en el projecte han assistit a una sessió de formació en què se'ls ha donat les pautes del treball previ que han fet amb els seus alumnes, per tal que els infants estiguin familiaritzats amb les peces musicals de l'espectacle. Les entrades per a l'espectacle es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet i tenen un preu de 8 euros

Sessió de tarda adreçada a públic familiar diumenge

A part de les dues funcions per a llars d'infants, diumenge a la tarda a 2/4 de 6, l'escenari de la sala gran del Kursaal acollirà una funció de Llum, aquesta adreçada a famílies. Les entrades també tenen un preu únic de 12€ i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.