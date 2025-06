La Festa Major Alternativa de Manresa planta cara a la demanda judicial amb una jornada reivindicativa

Després de més de trenta anys celebrant-se a la plaça del Mercat de Puigmercadal, la Festa Major Alternativa de Manresa (FMA) viu una situació d'amenaça real. Una demanda judicial interposada per propietaris de l'edifici de Cal Jorba vol impedir que se celebri en aquest espai, i l'organització respon amb una jornada lúdica i reivindicativa aquest divendres 27 de juny sota el lema Per una Manresa viva, la cultura es queda al centre!.

Una ofensiva judicial contra la cultura popular

La FMA de Manresa es veu sacsejada enguany per una demanda judicial que en qüestiona directament la continuïtat al centre històric de la ciutat. El litigi parteix d'un grup de propietaris de l'edifici de Cal Jorba, situat a la plaça del Mercat de Puigmercadal, que consideren que no han de "suportar sorolls insuportables derivats de l'Alternativa". En el seu escrit, demanen a l'Ajuntament que imposi sancions a l'organització, que es prohibeixi la celebració de la FMA a la plaça, i fins i tot reclamen una compensació econòmica i un reconeixement oficial de "danys morals".

Per a l'organització de la FMA, aquesta ofensiva no és només un conflicte jurídic, sinó un atac directe contra la cultura popular, la vida al carrer i el model de ciutat que representen. En un comunicat, afirmen que aquest intent de desallotjar l'Alternativa del centre és una maniobra per transformar el nucli urbà en un espai "mancat d'iniciatives populars, convertit en una ciutat-dormitori amb carrers privatitzats i silenciats", on l'espai públic només estigui reservat per a usos comercials o privats.

Jornada reivindicativa: omplir el centre de vida i cultura

Com a resposta a aquesta amenaça, la FMA ha organitzat una jornada reivindicativa el divendres 27 de juny, que portarà activitats lúdiques, culturals i de denúncia política a diverses places del Barri Antic. L'objectiu és clar: fer visible que el centre de Manresa no es pot buidar de vida comunitària i que la cultura popular ha de poder ocupar l'espai públic amb dignitat.

El programa d'actes es desplegarà de forma simultània en diversos punts:

Plaça Europa (18.00h a 20.00h): Tallers de circ a càrrec de La Crica i castellers amb els Tirallongues .

a càrrec de i castellers amb els . Plaça Sant Domènec (18.00h a 20.30h): Torneig d'escacs , taller de gegants amb La Gatzara i balls populars.

, taller de gegants amb i balls populars. Plana de l'Om (18.30h a 20.30h): Taula rodona De qui són els carrers? i, tot seguit, conferència La situació actual de Palestina amb el doctor Salah Jamal , presentació del llibre Nakba i actuació musical del cor Incordis .

, presentació del llibre Nakba i actuació musical del . Plaça Gispert (20.00h a 01.00h): Sopar popular, sessió de Push-up i concerts de punk amb Nervi (de Navàs) i Punkxada (de Sallent).

Una crida a defensar una Manresa viva

Amb aquesta acció, l'organització de la FMA vol reafirmar la seva voluntat de defensar un model de ciutat participatiu, viu i comunitari. Denuncien que es pretén fer desaparèixer una festa que fa més de tres dècades que omple el centre de Manresa de cultura autogestionada i popular. La jornada del 27 de juny és, segons els organitzadors, una mostra clara de com es poden activar els espais públics amb propostes obertes, diverses i inclusives.

La FMA, lluny de replegar-se, aposta per fer encara més visible el seu compromís amb el territori i la cultura. "La cultura es queda al centre", proclamen, convençuts que Manresa no pot permetre's perdre un dels seus espais festius i reivindicatius més emblemàtics. La jornada del 27 serà, a més de reivindicativa, una festa per defensar els carrers com a espais de vida col·lectiva.