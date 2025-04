Sant Fruitós organitza actes per donar a conèixer els drets i els deures dels consumidors

Amb l'objectiu de donar a conèixer els drets i deures que tenim com a consumidors, com exercir-los i les possibles vies per reclamar en cas de creure'ls vulnerats, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una xerrada oberta a tothom, el dimarts 29 d'abril a les 7 de la tarda, a la Biblioteca municipal.

Durant la xerrada, els assistents, a banda de conèixer els seus drets i deures, podran conèixer quines eines de prevenció i vies de reclamació tenen a l'abast, així com les associacions de consumidors que existeixen.

En paral·lel, en finalitzar la xerrada, s'inaugurarà l'exposició Lidera el teu consum, una mostra de panells informatius que pretén ser una reflexió sobre tots els aspectes de la nostra vida com a persones consumidores i alhora proporcionar la informació i les eines necessàries per a consumir responsablement.

La mostra es podrà veure fins al 13 de maig a l'equipament cultural.