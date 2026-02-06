Sant Fruitós reprèn les sortides patrimonials amb una visita a La Fabriqueta

Sant Fruitós de Bages reprendrà aquest diumenge 8 de febrer el cicle de sortides per descobrir el patrimoni local amb una excursió a La Fabriqueta, una petita central hidroelèctrica situada al canal de Viladordis. L'activitat, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica, vol apropar la ciutadania a la història i al valor energètic i industrial del municipi.
Una caminada amb contingut històric
La sortida començarà a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre. El recorregut seguirà en direcció al camp de futbol, passarà pels Tres Salts i continuarà pel camí de Viladordis fins arribar a La Fabriqueta. El retorn al punt d'inici està previst cap al migdia.
Durant la visita, les persones participants podran conèixer de primera mà la història de la instal·lació, vinculada a les primeres centrals hidroelèctriques construïdes a la comarca a principis del segle XX, que aprofitaven petits salts d'aigua per generar electricitat. L'historiador local Jordi Julià serà l'encarregat de guiar l'activitat i oferir explicacions sobre el paper de la central en el desenvolupament energètic del territori.
Inscripció prèvia obligatòria
Per participar en l'activitat cal inscriure's prèviament, ja sigui a través del formulari en línia habilitat per l'Ajuntament o de manera presencial a l'Oficina de Promoció Econòmica, ubicada al Nexe - Espai de Cultura.
Amb aquesta iniciativa, Sant Fruitós de Bages dona continuïtat al programa de sortides patrimonials, una proposta que busca divulgar la història local i fomentar el coneixement del patrimoni entre la ciutadania a través d'activitats accessibles i participatives.