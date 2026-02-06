«Bruixanteri» portarà màgia i titelles familiars al Teatre Casal de Sant Fruitós

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà aquest diumenge 8 de febrer l'espectacle familiar Bruixanteri, de la companyia La Guilla Teatre. La proposta, adreçada especialment al públic infantil i familiar, combina titelles i narrativa fantàstica per abordar la transmissió de coneixements entre generacions i retre homenatge a les bruixes i remeieres perseguides al llarg de la història.
Un conte de màgia i creixement
Bruixanteri explica la història d'una bruixa que troba un nadó abandonat i decideix adoptar-lo. La cria amb estima i li transmet els sabers vinculats a la natura, la màgia i els misteris de la bruixeria. Amb el pas del temps, però, la nena arriba a l'adolescència i els seus interessos evolucionen, fet que provoca un conflicte entre dues maneres d'entendre el món: la tradició i la modernitat.
L'obra planteja així una reflexió sobre la convivència de perspectives diferents i la possibilitat d'arribar a un punt d'entesa, tot plegat en clau accessible i pedagògica per als més petits. El muntatge destaca per la seva estètica artesanal i la cura pels detalls escènics, que contribueixen a crear un univers imaginari capaç de captivar el públic.
Homenatge a la memòria històrica
Més enllà del relat fantàstic, l'espectacle vol reivindicar la figura de les bruixes i remeieres, dones que històricament van ser perseguides injustament malgrat la seva vinculació amb el coneixement popular i les pràctiques curatives. Aquesta mirada aporta una dimensió cultural i educativa a la proposta, que combina entreteniment amb valors de memòria i reconeixement.
La funció tindrà lloc a les 6 de la tarda al Teatre Casal Cultural. Les entrades ja es poden adquirir a partir de 6 euros a través del web de venda anticipada.