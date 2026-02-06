El Ballet Clàssic Manresa porta «Don Quixot» al Kursaal en una funció solidària

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge, 8 de febrer a les 6 de la tarda, el ballet Don Quixot a càrrec de l'alumnat del Ballet Clàssic Manresa (BCM), en una funció solidària a benefici de la Fundació Althaia. El muntatge, amb una vuitantena de ballarins a escena, destinarà tota la recaptació a la millora de l'atenció a infants i joves als centres hospitalaris del territori.
Un clàssic alegre amb segell manresà
Dirigit per Raquel Pérez i Pablo Testa Grosbaum, el Ballet Clàssic Manresa presentarà una versió enèrgica i festiva de Don Quixot, un dels grans títols del repertori clàssic. Ambientada al sud d'Espanya, l'obra combina humor, vitalitat i virtuosisme tècnic en una proposta pensada per arribar a tots els públics.
L'argument gira al voltant de la història d'amor entre la Kitri i el barber Basilio, que han de lluitar per poder estar junts davant l'oposició de la mare de la jove, que vol casar-la amb un noble ric i antipàtic. Al voltant de la parella, Don Quixot i Sancho Panza viuran diverses aventures que, amb picardia i enginy, acabaran contribuint a un desenllaç feliç.
Vuitantena ballarins i un equip coreogràfic ampli
El muntatge compta amb la participació d'una vuitantena de ballarins del BCM, que ompliran l'escenari de la sala gran en una de les produccions més ambicioses de l'escola. La música és de Ludwig Minkus, compositor habitual dels grans ballets del segle XIX, i les coreografies van a càrrec de Raquel Pérez, Pablo Testa Grosbaum, Ricardo Catalán, Irina Penadés i Clara Serra.
Aquesta producció consolida el treball formatiu i artístic del Ballet Clàssic Manresa, que combina l'exigència tècnica amb la voluntat d'oferir espectacles oberts a la ciutat i vinculats a causes socials.
Sisena col·laboració solidària amb Althaia
La funció d'aquest diumenge suposa la sisena col·laboració entre el Ballet Clàssic Manresa, el teatre Kursaal i els projectes de mecenatge de la Fundació Althaia. En anys anteriors, la sala gran ha acollit altres espectacles solidaris del BCM com Dolly, una dona exasperant (2018), Giselle (2020), El llac dels cignes (2023), La Bayadère i El Trencanous (2024).
Amb aquestes iniciatives, el teatre i la companyia han contribuït de manera continuada a donar suport a projectes sanitaris i socials del territori, utilitzant la cultura com a eina de compromís comunitari.
Un projecte per humanitzar l'atenció infantojuvenil
Els beneficis de la funció es destinaran al projecte de millora de l'atenció a infants i joves que impulsa la Fundació Althaia. La campanya de participació i mecenatge té com a objectiu renovar i humanitzar els espais assistencials perquè l'estada dels infants a l'hospital sigui també una experiència de coneixement i creixement.
El projecte inclou la remodelació de la Unitat d'Hospitalització de Pediatria, l'escola hospitalària i l'hospital de dia, així com la reestructuració de la Unitat de Neonatologia i la humanització de les consultes externes i urgències pediàtriques. Algunes actuacions ja s'han posat en marxa, com la ressonància magnètica pediàtrica humanitzada, la millora dels espais de salut mental infantojuvenil i la consolidació d'iniciatives de benestar com l'activitat dels Pallapupas.
Entrades i informació pràctica
Les entrades per veure Don Quixot tenen un preu de 20 euros, amb tarifa reduïda de 18 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.