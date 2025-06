Sardanes i revetlla per celebrar Sant Pere a la plaça Neus Català de Manresa

La plaça Neus Català de Manresa serà l'escenari d'una ballada de sardanes amb motiu de la revetlla de Sant Pere, aquest divendres 28 de juny a les 10 de la nit. L'acte, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i .Manresa, comptarà amb la participació de la Cobla Vila d'Olesa.

Durant la vetllada, s'interpretarà un programa de nou sardanes pensades per a la ballada, entre les quals hi ha peces d'autors reconeguts com Ricard Viladesau, Francesc Cassú, Maria Mercè Navarro, Pitu Chamorro o Josep Saderra. En destaca la peça A la Bisbal aplec d'argent, de Francesc Cassú, i també El meu poble, de Viladesau, considerades clàssics del repertori. Altres títols que sonaran a la plaça Neus Català seran Riu d'amics, Cosins d'Olesa, Capital del cava o Mercè.

A més de la música i el ball, també hi haurà coca i cava per completar la celebració de la revetlla. Els tiquets per accedir-hi tindran un cost simbòlic de 3 euros.