Oxigen torna a Manresa amb un festival immersiu als jardins modernistes de la Torre Busquet

El pròxim dissabte 28 de juny, Manresa viurà una nova edició d'Oxigen, el festival que impulsa l'associació Manresa No És Grisa i que aquest any tindrà lloc als jardins modernistes de la Torre Busquet, un espai emblemàtic i carregat de simbolisme per a la ciutat. Des de les 5 de la tarda i fins a mitjanit, aquest entorn natural i patrimonial es convertirà en l'escenari d'un esdeveniment cultural i festiu que fusiona música electrònica, arts visuals, performances i una experiència sonora de primer nivell.

Un projecte cultural amb vocació de ciutat

Oxigen és l'eix central del projecte cultural de Manresa No És Grisa, una associació creada recentment amb la voluntat de reivindicar espais de trobada, art i música al servei de la comunitat. Amb una programació anual que compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, el festival preveu tres grans cites durant aquest 2025: l'edició d'aquest juny a la Torre Busquet, una segona trobada per la Festa Major i una tercera activitat prevista per a la tardor.

Després de l'estrena multitudinària en l'edició de la Festa Major 2024, que va superar totes les expectatives, Oxigen creix ara en qualitat artística, ambició tècnica i singularitat d'escenari. La Torre Busquet, amb els seus jardins i arquitectura modernista, es converteix en l'espai ideal per acollir aquesta proposta que busca "fer respirar cultura" a la ciutat.

Un cartell paritari amb noms internacionals i talent local

Un dels trets distintius d'Oxigen és el seu compromís amb la paritat de gènere i amb la connexió entre la creativitat local i la projecció internacional. El cartell d'aquest 28 de juny n'és una bona mostra:

John Acquaviva : llegenda viva de la música electrònica mundial. DJ i productor canadenc, ha estat una figura clau del moviment techno des dels anys noranta.

: llegenda viva de la música electrònica mundial. DJ i productor canadenc, ha estat una figura clau del moviment techno des dels anys noranta. Andrea Castells : jove promesa de l'escena sueca, coneguda per sessions elegants i plenes de subtilesa.

: jove promesa de l'escena sueca, coneguda per sessions elegants i plenes de subtilesa. Isca : DJ manresana i resident del Sielu, representa el talent emergent de l'escena local.

: DJ manresana i resident del Sielu, representa el talent emergent de l'escena local. Peter B: DJ resident d'Oxigen, figura que actua com a fil conductor sonor del projecte.

L'oferta musical s'acompanyarà d'instal·lacions i intervencions artístiques, que convertiran el recinte en un espai immersiu i transformador, amb una escenografia especialment pensada per dialogar amb l'arquitectura de la Torre Busquet.

So d'alta fidelitat i respecte per l'entorn

Oxigen vol oferir una experiència sonora de primer nivell, amb un equip d'àudio professional de la marca TW Audio, reforçat amb subgreus per a garantir la màxima qualitat d'immersió acústica. Tot plegat, mantenint el respecte pel veïnat i l'espai públic, un dels pilars fonamentals del festival.

L'organització posa èmfasi en crear un entorn segur, accessible i obert a tothom, on l'art i la cultura siguin motors de convivència.

After party gratuïta al Sielu fins a les 6 del matí

Quan finalitzi l'activitat a la Torre Busquet (a la mitjanit), la festa es traslladarà al Sielu, on s'hi celebrarà una after party gratuïta per a tots els assistents acreditats al festival. Allà, la música continuarà fins a les 6 del matí amb dues sessions destacades:

DJ convidat argentí, amb un set de projecció internacional.

Doctorrorror, un altre valor local que s'encarregarà del warm-up amb una proposta trencadora.

Les entrades anticipades ja estan disponibles a través de la plataforma XCEED, i també es podran adquirir el mateix dia a la taquilla del recinte.