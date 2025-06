La Segona Suite de Bach, en concert-conferència íntim a MoMa Espai Cultural

MoMa Espai Cultural de Manresa acollirà aquest dijous 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, un concert-conferència dedicat a la Segona Suite per a violoncel sol en re menor (BWV 1008) de Johann Sebastian Bach. L'acte anirà a càrrec del violoncel·lista i professor Guillaume Terrail, que interpretarà en directe aquesta obra tot combinant l'execució amb comentaris històrics i interpretatius.

La proposta convida el públic a fer un viatge íntim i reflexiu a través d'una de les peces cabdals del repertori barroc per a violoncel sol. Terrail compartirà les claus expressives i context històric de la suite, tot destacant-ne la profunditat emocional i la complexitat estilística, en un format que busca acostar la figura de Bach al públic general.

L'entrada té un preu de 15 euros, es pot adquirir presencialment al centre (Passatge del Ginjoler, 4) o bé a través del seu web. L'aforament és limitat i es respectarà l'ordre d'inscripcions.

L'activitat s'emmarca dins el cicle d'activitats culturals del MoMa Espai Cultural, i representa una oportunitat per gaudir d'un format pedagògic i alhora artístic, ideal tant per a amants de la música clàssica com per a persones que s'hi vulguin iniciar.