Manresa acollirà «100 veus per un cor», un concert immersiu de so i llum

Els antics dipòsits d'aigua de Manresa es transformaran en un escenari sonor i lumínic el proper dissabte 28 de juny amb el concert 100 veus per un cor, una proposta immersiva protagonitzada per més de cent veus i instruments de l'Orfeó Manresà, el Cor A Tempo de Barcelona, el Cor Ars Nova de Martorell i el grup instrumental Rubricatus. L'espectacle tindrà lloc al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, a les 8 del vespre.

Una missa contemporània en un espai singular

El programa gira entorn de la Missa de l'Esperit Sant, del jove compositor noruec Kim André Arnesen, una obra encàrrec del Cor Nacional Luterà dels Estats Units per a la commemoració dels 500 anys de la Reforma protestant. Aquesta peça principal anirà acompanyada per Eja Mater, fragment del Stabat Mater del mateix autor, i Nearer, My God, to Thee, sobre text de Sarah F. Adams amb música de Lowell Mason.

Dirigits per Xavier Pagès i Torroja, els intèrprets buscaran trencar amb el format tradicional de concert, integrant les veus i els instruments en espais estratègics del recinte per crear una experiència auditiva envoltant i emocional, inspirada en paisatges i atmosferes suggeridores.

Un format immersiu i un missatge de connexió

El concert planteja una metàfora visual i sonora a partir de l'univers de l'aigua i la llum, amb un rerefons espiritual i simbòlic: transformar les emocions i connectar el cel i la terra. L'obra d'Arnesen beu de tradicions cristianes i la seva música proposa un camí de reflexió i bellesa compartida, fent de l'espai patrimonial del Museu de l'Aigua el Tèxtil un lloc únic on art i arquitectura es donen la mà.

Entrades i organització

Les entrades tenen un preu de 15 euros i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web de l'Orfeó Manresà. L'esdeveniment està organitzat per l'Orfeó Manresà i compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat.