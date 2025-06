«Kintsugi», el concert que uneix música i poesia amb segell santpedorenc

El convent de Sant Francesc de Santpedor acollirà aquest dilluns 24 de juny Kintsugi, una proposta artística que combina música i poesia per posar en valor la fragilitat, la bellesa i la creació col·lectiva. El projecte ha estat impulsat pel Cor de Teies i compta amb la participació destacada d'Anaïs Vila, Olga Molina i altres artistes del territori.

Una proposta amb arrels i emoció

Santpedor viurà aquest Sant Joan una celebració ben especial, amb la presentació del projecte Kintsugi, una proposta artística que fusiona música i poesia des de l'arrel local. El concert tindrà lloc el dilluns 24 de juny en doble sessió, a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, al convent de Sant Francesc.

La iniciativa parteix d'un encàrrec del Cor de Teies a la cantautora santpedorenca Anaïs Vila, que ha compost i interpretat la música a partir dels poemes de l'escriptora Olga Molina, també del poble. És la primera vegada que aquestes dues creadores uneixen els seus talents en un espectacle que vol connectar emocionalment amb el públic i reivindicar la força de l'expressió artística com a eina de transformació.

El poder del Kintsugi

El títol del projecte pren el nom d'una antiga tècnica japonesa, el kintsugi, que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades amb pols d'or, fent que les fractures no s'amaguin, sinó que es converteixin en el centre de la seva bellesa. Aquesta metàfora serveix de fil conductor del concert: la vulnerabilitat no com una feblesa, sinó com una potència creativa que ens uneix.

Els poemes d'Olga Molina, especialment els del recull Cercle de foc, són el punt de partida d'aquesta exploració artística. La musicalització, a càrrec d'Anaïs Vila amb l'acompanyament del pianista Jaume Sonet, dóna vida i dimensió sonora a un univers íntim i compartit. La direcció escènica ha estat responsabilitat de Marc Reguant, i la peça compta també amb la interpretació visual i corporal de Marta Rabaneda i amb la màgia sonora de la violoncel·lista Anna Costa.

Una creació col·lectiva amb talent del territori

El Cor de Teies, que impulsa la proposta, és una formació que es caracteritza per l'aposta per projectes innovadors, arrelats i col·laboratius. En aquest cas, ha volgut donar veu i escenari a dues figures destacades del món cultural santpedorenc -Anaïs Vila i Olga Molina- en una peça pensada des del poble i per al poble, però amb un llenguatge artístic universal.

Des de l'organització han expressat la seva emoció per veure com el que va començar com una il·lusió s'ha fet realitat gràcies a la suma d'esforços i sensibilitats. "Ens sentim molt afortunades per aquest procés. És un acte d'amor, de reconeixement i d'esperança", han dit les impulsores del projecte a través de les xarxes socials.

Dues funcions i molta expectació

L'espectacle es podrà veure en dues sessions al llarg del vespre del 24 de juny, i les entrades s'han posat a disposició del públic a través dels canals habituals. L'espai escollit, el convent de Sant Francesc, ofereix un entorn carregat d'història i de simbolisme, que reforça el to íntim i reflexiu de la proposta.