L'Ajuntament de Manresa afrontarà aquesta tardor els primers efectes a la mobilitat d'una de les transformacions urbanes més importants de les darreres dècades: la pacificació del carrer Guimerà i la reordenació de la mobilitat de tot el centre. Els canvis, que començaran a consolidar-se en les pròximes setmanes, volen prioritzar el vianant, millorar la connexió del transport públic i reforçar el caràcter comercial i social del nucli urbà.
Nous recorreguts per al bus urbà
A partir del 20 d'octubre, les línies L1 (Balconada), L2 (Parada) i L3 (Mion) del bus urbà modificaran els seus recorreguts per adaptar-se a la nova configuració viària. Els vehicles circularan pel costat dret del passeig de Pere III, entre les places Espanya i Neus Català Pallejà. La parada provisional que hi havia a la segona plaça es traslladarà a la seva ubicació definitiva, entre Neus Català i Carrió.
Des d'allà, els autobusos continuaran pel carrer Bruc -on s'habilitarà una nova parada- i descendiran pels carrers Saclosa i Pompeu Fabra, que ja van invertir el sentit de circulació aquest estiu. També s'hi instal·larà una nova parada. A la carretera de Cardona, les línies enllaçaran amb el traçat actual: la L1 cap a la carretera de Vic i la L2 i L3 en direcció Bruc.
Per facilitar l'adaptació ciutadana, s'instal·laran vinils informatius als vehicles i marquesines, i es desplegarà un equip d'informadors que explicaran els canvis sobre el terreny. Segons l'alcalde Marc Aloy, "aquest ajust és una passa clau per a una mobilitat més eficient, sostenible i al servei de les persones".
Noves mesures d'aparcament i promoció comercial
El pròxim 1 de novembre s'activaran dues iniciatives destinades a dinamitzar el comerç del centre i millorar l'accessibilitat. La primera és la implantació d'una tarifa plana d'aparcament al pàrquing de la Seu Centre: per 4,95 euros, els conductors podran estacionar durant 24 hores a només cinc minuts de la plaça Sant Domènec. Aquesta mesura busca afavorir les visites comercials i de lleure i anirà acompanyada d'una campanya de comunicació a escala comarcal.
En paral·lel, l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants del Guimerà repartiran targetes gratuïtes del bus urbà als establiments del carrer. L'objectiu és fomentar els desplaçaments sostenibles i facilitar que la ciutadania s'acosti al centre sense necessitat d'utilitzar el vehicle privat.
La regidora de Comerç, Tània Infante, ha subratllat que "aquestes accions reforcen el paper de Manresa com a eix de referència comercial de la Catalunya Central i, alhora, donen suport directe als establiments que han viscut de prop les obres de transformació del Guimerà".
Obres en marxa i ajustos al calendari
El projecte de remodelació del carrer Guimerà avança segons el calendari previst, tot i que els treballs de les companyies elèctriques han obligat a reprogramar algunes fases. La fase 2, que inclou els dos extrems del carrer, ha vist completat el tram entre la plaça Lluís Companys i el carrer Carrió (2A) dins el termini previst, mentre que el tram comprès entre Sant Joan Baptista de La Salle i Muralla Sant Domènec (2B) s'allargarà fins al gener del 2026.
A conseqüència d'això, l'inici de la fase 3, que havia de començar aquest octubre al tram entre Neus Català i Circumval·lació, s'ajorna fins després de la campanya de Nadal. Tot i els ajustos, el calendari global del projecte es manté, amb la finalització prevista per a la tardor del 2026.
Canvis de circulació a l'àrea central
Els treballs ja han comportat modificacions visibles a la mobilitat del centre. Des d'aquest octubre, s'ha invertit el sentit de circulació dels carrers Canonge Montanyà i Carrió, que ara van en direcció a Guimerà. El tram del carrer Guimerà entre Carrió i Bruc és d'un sol sentit, cap al Bruc, i a l'encreuament amb Alcalde Armengou, Bruc i Barcelona, es permet el gir en qualsevol direcció.
També s'ha eliminat el carril de sentit Bruc al carrer Alcalde Armengou, a l'altura del Pujolet. Quan acabin les obres, el carrer Sant Joan Baptista de La Salle també canviarà de direcció: s'hi accedirà des de la carretera de Vic, amb sortida cap a Bonsuccés i Circumval·lació. El carrer Canyelles, per la seva banda, permetrà accedir al pàrquing de la Farola i connectar amb el Passeig en direcció plaça Espanya.
El regidor de Mobilitat, Carles Garcia, ha explicat que "la nova configuració reduirà el trànsit rodat, però millorarà l'eficiència i la connectivitat dels recorreguts interns, donant prioritat al vianant i als transports sostenibles".
Una transformació per a una ciutat més amable
Amb la pacificació del carrer Guimerà, l'Ajuntament vol culminar un procés de reconfiguració urbana que posi les persones al centre. La iniciativa forma part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i del projecte Manresa, ciutat 30, que aposta per reduir el trànsit motoritzat, millorar la qualitat de l'aire i convertir el nucli urbà en un espai de convivència i dinamisme social.
Quan finalitzin les obres, el carrer Guimerà esdevindrà un eix de vianants amb zones verdes, bancs, enllumenat renovat i un disseny accessible i obert. L'alcalde Aloy ho ha resumit com "una aposta de futur per a una Manresa més verda, més viva i pensada per a les persones".