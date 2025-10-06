Junts reclama al Govern solucions urgents per la manca d'atenció pediàtrica al Moianès

Junts ha registrat al Parlament una proposta de resolució per exigir al Govern que garanteixi l'atenció pediàtrica al Moianès, després que la plaça de pediatria de l'EAP Moià-Castellterçol hagi quedat vacant des de l'1 d'octubre. El partit alerta que la situació deixa sense cobertura estable tots els infants de la comarca i reclama mesures urgents per resoldre-la.
Una plaça vacant des de l'1 d'octubre
La plaça de pediatria de l'EAP Moià-Castellterçol va quedar descoberta el passat 1 d'octubre arran del trasllat voluntari de la professional titular. Des d'aleshores, la comarca del Moianès s'ha quedat sense pediatre assignat d'atenció primària, una situació que Junts qualifica de "molt preocupant".
La proposta de resolució al Parlament
El grup parlamentari de Junts ha presentat una proposta de resolució on demana al Govern i al Departament de Salut que cobreixin de manera immediata la vacant i garanteixin la continuïtat del servei. També ha registrat diverses preguntes per conèixer quan preveu l'Executiu restablir la normalitat i quines mesures ha pres l'ICS per evitar que tota la comarca quedi sense atenció pediàtrica.
Crítiques a la cobertura actual
El diputat Jordi Fàbrega ha advertit que la solució actual, amb un pediatre que es desplaça dos matins a la setmana al CAP de Moià, "no és suficient per atendre tots els infants de la comarca". Per això, Junts reclama una cobertura estable que asseguri la presència de pediatres també durant vacances, baixes, períodes de formació o altres incidències.
Comunicació amb el món local
A més, Fàbrega ha incidit en la necessitat d'una millor comunicació entre el Departament de Salut i el món local per tal de garantir un servei adequat. Segons el diputat, "els ajuntaments i el territori necessiten informació clara i coordinació per poder respondre a les necessitats de la ciutadania".
Demanda d'estabilitat i transparència
Junts considera imprescindible que el Govern actuï amb celeritat per cobrir la plaça i donar estabilitat a un servei essencial per a les famílies del Moianès. El partit insisteix que calen mesures estructurals per evitar que situacions com aquesta es repeteixin i per assegurar una atenció pediàtrica de qualitat arreu del territori.