El Col·legi de Periodistes distingeix Xavier Rius Sant com a col·legiat d'honor pel seu bagatge

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha incorporat Xavier Rius Sant com a col·legiat d'honor en un acte celebrat a Barcelona. El periodista i escriptor moianès ha estat distingit per la seva dilatada trajectòria en el seguiment de conflictes internacionals, l'estudi de l'extrema dreta i la publicació de llibres i articles en diversos mitjans.
Un reconeixement a la trajectòria periodística
El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha distingit Xavier Rius Sant com a col·legiat d'honor en un acte celebrat dimarts a la seu de Barcelona. Juntament amb ell, també han rebut aquest reconeixement Maria Glòria Farré i Ramon, Josep Bosch Grau i Fernando García Talarn.
Rius Sant, nascut a Barcelona l'any 1959 i resident a Moià des de fa molts anys, ha estat reconegut per la seva tasca com a periodista i escriptor, així com per la seva vinculació a diferents entitats del municipi moianès.
Periodista i escriptor amb una mirada crítica
Al llarg de la seva carrera, Xavier Rius Sant ha treballat durant més de tres dècades a l'ensenyament com a mestre i professor de geografia i història, alhora que desenvolupava la seva faceta com a analista de l'actualitat. La seva especialització s'ha centrat en els conflictes internacionals, especialment els dels Balcans i el món àrab, així com en l'estudi i seguiment dels moviments de l'ultradreta.
Ha publicat nombrosos articles en mitjans de referència com El Periódico, El Triangle, El Punt Avui, Nació Digital, La Vanguardia i El País. També ha col·laborat en programes de televisió i ràdio, portant la seva anàlisi a un públic més ampli.
Nou llibres i aportacions constants al debat públic
A més de la seva faceta periodística, Rius Sant ha publicat nou llibres i ha participat com a coautor en altres treballs d'investigació i anàlisi. La seva darrera obra, Aliança Catalana: els nostres ultres, examina la trajectòria de Sílvia Orriols i els factors que han propiciat l'ascens d'aquesta formació en el panorama polític català.
Aquest treball s'afegeix a una producció constant que ha convertit l'autor en una veu de referència a l'hora d'abordar qüestions de gran actualitat i interès social.
L'acte de reconeixement
Durant la cerimònia de reconeixement, la presidenta de la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, Mar Martí, va subratllar que "Xavier Rius Sant és una persona que ens aportarà molt valor com a col·lectiu i és una veu autoritzada per parlar de qüestions que ens interpel·len directament als periodistes".
En la seva intervenció, Rius Sant va fer un repàs detallat de la seva trajectòria des dels inicis, recordant els moments més rellevants de la seva tasca periodística. També va agrair "la confiança i l'estima" rebudes per part del Col·legi, amb el qual ja havia col·laborat en nombrosos actes i jornades.