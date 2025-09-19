El Premi Josep M. Planes tornarà a distingir el millor periodisme d'investigació en català

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, convoca la tretzena edició del Premi Josep M. Planes, un guardó que vol mantenir viu el llegat del manresà pioner del periodisme d'investigació a Catalunya. Els treballs es poden presentar del 19 de setembre al 16 de desembre de 2025.
Un guardó per reivindicar el periodisme d'investigació
El Premi Josep M. Planes neix amb la voluntat de posar en valor el periodisme d'investigació, la denúncia i la sàtira com a eines imprescindibles per a la salut democràtica i la transparència. El guardó recorda la figura de Josep Maria Planes (1907-1936), periodista manresà considerat un referent a Catalunya per la seva tasca d'indagar més enllà de la superfície de les notícies i destapar realitats amagades.
En aquesta tretzena edició, el premi distingirà el millor treball d'investigació publicat o emès en català entre desembre de 2024 i novembre de 2025. Els candidats poden presentar peces periodístiques de qualsevol format -premsa escrita, ràdio, televisió o digital- sempre que compleixin amb els criteris d'originalitat i rigor.
Procés de participació i termini de presentació
Els periodistes i mitjans que vulguin optar al premi hauran d'enviar les seves propostes a premisplanes@periodistes.cat. El termini per presentar els treballs és del 19 de setembre fins al 16 de desembre. Després del tancament de la convocatòria, el jurat valorarà les candidatures i escollirà la guanyadora, que serà anunciada en un acte públic del qual es donarà més informació properament.
El premi compta amb una dotació econòmica de 1.000 euros, un reconeixement que busca també donar suport a la feina dels professionals del periodisme que treballen per oferir informació de qualitat i d'interès públic.
Un jurat d'alt nivell professional
El jurat del premi està format per professionals destacats del món periodístic i acadèmic: el biògraf de Planes i periodista Jordi Finestres Martínez; el periodista i doctor en Periodisme Xavier Ginesta Portet, professor de la UVic-UCC; Joan Piqué Serra, periodista i Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació de l'Ajuntament de Manresa; Albert Llimós Bifet, periodista i escriptor, guanyador de l'edició anterior; Laura Pinyol Puig, periodista i representant del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Mar Martí Montaner, presidenta de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.
Amb aquesta nova edició, el Premi Josep M. Planes consolida el seu paper com a referent per al periodisme compromès, tot fomentant la denúncia, la sàtira i la investigació que Josep Maria Planes va defensar amb passió fins als seus últims dies.