Manresa arrenca el curs cultural als barris amb tallers, exposicions i activitats per a tots els públics

El Casal de les Escodines i el Centre Cívic Selves i Carner inicien el curs de tardor amb una oferta variada que combina cultura, formació i lleure. Les activitats, que s'estendran de setembre a desembre, inclouen tallers, exposicions, teatre i espais comunitaris pensats per a totes les edats i interessos.
Espai creatiu de cinema i exposicions al Casal de les Escodines
La principal novetat del Casal és l'Espai creatiu de cinema Fem un curt!, una proposta del programa Espais Creatius per iniciar els participants en el món audiovisual. L'equipament acollirà durant el trimestre diverses exposicions: els treballs del Concurs de Relats Breus de Regió7 (setembre), patchwork (octubre), Colors de la mort (novembre) i el projecte Dona Endins (desembre).
Pel que fa a la formació, es mantenen activitats consolidades com l'Aula del coneixement, tallers de memòria, pintura, manualitats, patchwork i txikung, així com sessions de gimnàstica dolça i ioga. La música i la dansa també hi tindran un pes destacat amb els jocs i teatre musical, cançons de tots els temps, ball de bot, ball country, taller de dansa i el cor de dones.
Teatre i activitats comunitàries al Casal
El teatre continua sent un eix central al Casal amb els assajos dels grups Jueus de la Fira de l'Aixada, Espantall Teatre, Tal com som i AVV Escodines, a més d'un taller de teatre per a joves per fomentar la creativitat. També s'hi ofereixen classes d'àrab per a infants, alfabetització en català i cursos d'alfabetització digital per a mòbils.
A banda dels tallers, el Casal manté serveis comunitaris com l'Espai infantil, la cessió d'espais per a entitats, la biblioteca veïnal i el punt d'accés comunitari a Internet. El Punt Òmnia, com a espai de trobada digital, ofereix propostes gratuïtes per a infants, joves i adults per millorar les habilitats digitals i fomentar la inclusió.
Envelliment actiu i suport a famílies al Centre Cívic Selves i Carner
El Centre Cívic Selves i Carner destaca aquesta tardor amb el programa d'Envelliment resilient, que tindrà lloc entre octubre i novembre per promoure el benestar i la salut de la gent gran. L'equipament acull també els assajos de l'Associació Teatral El Teló, reforçant la seva aposta pel teatre com a eina cultural i de cohesió social.
Entre les exposicions programades destaquen 75 anys estadi Congost (setembre), Racons (octubre-novembre) i Dona Endins (novembre). La formació inclou classes d'àrab, català, castellà i anglès, un taller d'escriptura i el curs d'alfabetització digital Aprèn a utilitzar el mòbil i Internet.
Tallers, dansa i activitats formatives per a tots els públics
El centre ofereix tallers de cant coral, country line-dance, ball, arts aplicades, manualitats, sessions de ioga i taitxí, així com classes de reforç escolar per a infants. També posa a disposició serveis com la cessió d'espais, la biblioteca veïnal i el punt d'accés públic a Internet, facilitant espais de trobada i suport per al veïnat.
Amb aquesta oferta diversa, tant el Casal de les Escodines com el Centre Cívic Selves i Carner es consoliden com a referents culturals i comunitaris a Manresa, oferint activitats que fomenten la convivència, la creativitat i l'aprenentatge al llarg de la vida.