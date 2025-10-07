Aliança Catalana utilitza una imatge falsa feta amb IA per alimentar la xenofòbia a Manresa

Aliança Catalana ha difós a la xarxa social X una imatge creada amb intel·ligència artificial per insinuar una suposada "invasió" d'immigrants a Manresa. La publicació manipula les dades oficials sobre població estrangera i s'inscriu en una campanya que utilitza la desinformació per atiar el discurs de l'odi.
Una imatge fabricada amb intel·ligència artificial
Aquest cap de setmana, el perfil d'Aliança Catalana a Manresa ha publicat a X una fotografia on s'hi veuen una vintena de dones amb nenes i bebès, vestides amb vels i roba tradicional musulmana, passejant per la plaça Sant Domènec, amb la Buresa al fons. El missatge que acompanya la imatge afirma que "a Manresa hi viuen més de 18.000 estrangers", en un intent de vincular la presència de persones migrades amb un suposat canvi demogràfic preocupant.
Com apunta l perfil de verificació de notícies Verifi_Cat, la imatge, però, no és real: està generada amb intel·ligència artificial, com es pot comprovar observant les distorsions pròpies d'aquest tipus de creacions digitals. Les dades tampoc són correctes. Segons l'Idescat, el nombre de persones estrangeres empadronades a Manresa l'any 2024 -comptant totes les nacionalitats- era de 16.421, i no 18.000 com assegura la publicació del partit.
Desinformació i discurs d'odi
Aquest tipus de continguts s'emmarquen dins d'una narrativa falsa que intenta fer creure que hi ha una "onada migratòria" o una "invasió" a Catalunya. Diversos portals de verificació, entre ells Verifi_Cat o Les mentides alimenten l'odi, han desmentit reiteradament aquesta idea i han demostrat que la població estrangera creix de manera estable i sostinguda, sense cap indici de fluxos massius recents.
A més, segons els experts en comunicació política, la difusió d'imatges manipulades com aquesta respon a una estratègia de polarització que busca generar alarma i rebuig social cap a determinats col·lectius. La publicació d'Aliança Catalana a Manresa reprodueix un patró ja utilitzat pel partit en altres municipis, amb el mateix objectiu: justificar propostes com el tancament de fronteres o la vinculació entre immigració i inseguretat.
Els fets i les xifres reals
Les dades oficials mostren que la població estrangera representa aproximadament un 22% dels habitants de Manresa, amb una diversitat d'orígens i un pes destacat de comunitats que fa anys que viuen i treballen a la ciutat. Les polítiques municipals i de la Generalitat se centren en la convivència, la integració i la cohesió social, objectius que contrasten amb el relat d'exclusió que promou el partit ultradretà.
Fonts de la comunitat educativa i d'entitats socials alerten que la difusió d'aquest tipus de missatges pot trencar la convivència i alimentar prejudicis, especialment entre la població més jove. Per això, diversos col·lectius reclamen una resposta institucional i ciutadana contundent davant la desinformació i els discursos d'odi.