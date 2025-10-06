Junts Manresa pressiona Marc Aloy per aclarir els seus vincles amb el cas DGAIA

Junts per Manresa ha sol·licitat aquest dilluns una reunió urgent amb l'alcalde Marc Aloy després de la publicació d'un vídeo al canal Octuvre que apunta possibles irregularitats en l'àmbit de la DGAIA i el servei d'acompanyament a joves extutelats. La formació reclama explicacions i una auditoria de la gestió social a la ciutat, tot i que l'única vinculació d'Aloy amb els fets és que Jasone Latorre, mencionada en el vídeo, figurava en el número 10 de la llista d'ERC a les municipals de 2023.
Junts exigeix transparència
En un comunicat, Junts per Manresa expressa la seva preocupació per la informació difosa per Octuvre, on s'apunta a entitats vinculades amb la gestió del servei SEVAP (Servei de Valoració de la Prestació per a joves extutelats), prestat per una UTE d'empreses en què hi participa la Fundació Resilis, actualment investigada per un presumpte desviament de fons públics. El grup municipal reclama a Aloy que "sigui transparent i doni explicacions a la ciutadania sobre la relació de l'Ajuntament amb aquesta UTE i sobre el paper de Jasone Latorre".
El president del grup, Ramon Bacardit, i la portaveu, Mònica de Llorens, consideren "imprescindible" que es clarifiqui la situació, ja que afecta serveis socials i habitatge, àrees especialment sensibles.
Context polític i relació amb ERC
Cal remarcar, però, que el vídeo d'Octuvre no aporta cap prova que vinculi l'alcalde amb les activitats investigades. L'única relació que s'hi apunta és que Latorre va ocupar el número 10 a la candidatura d'ERC a les eleccions municipals de 2023. Tot i que en el vídeo apareix la imatge de Marc Aloy en diverses ocasions, en cap moment es mostra una vinculació amb la trama més enllà d'aquest fet.
Proposta d'auditoria
Junts per Manresa considera que aquesta situació posa de nou sobre la taula la necessitat d'una revisió dels criteris i el funcionament dels serveis socials a la ciutat. Segons De Llorens, "fa tres anys que reclamem més transparència i una auditoria profunda". La portaveu assegura que "les informacions actuals reforcen la necessitat de revisar el sistema per garantir una gestió exemplar dels recursos públics".
La mirada posada en la ciutadania
El grup municipal sosté que els manresans "tenen dret a saber la veritat" i insisteixen que el consistori ha d'assegurar el màxim rigor en la gestió dels serveis socials i de l'habitatge públic. En aquest sentit, demanen que l'alcalde ofereixi explicacions tant en privat com en públic i que es prenguin mesures per reforçar la confiança ciutadana en la gestió dels recursos destinats als col·lectius més vulnerables.