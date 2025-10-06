Marc Aloy denuncia «falsedats greus» del vídeo d'Octuvre i anuncia accions legals per defensar-se

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha emès un comunicat en resposta al vídeo publicat pel canal Octuvre i a la demanda d'explicacions de Junts per Manresa, en què desmenteix qualsevol vincle amb el cas DGAIA i anuncia possibles accions legals per defensar la seva honorabilitat i la del govern municipal.
Aloy nega qualsevol relació amb el cas
Després que el canal de YouTube Octuvre publiqués un vídeo on s'apuntaven presumptes irregularitats en la gestió de prestacions destinades a joves extutelats, i en què apareixien imatges de l'alcalde Marc Aloy, el batlle de Manresa ha volgut aclarir la seva posició. En un comunicat, Aloy ha qualificat les acusacions de "greus" i ha remarcat que "són falses i infundades".
L'alcalde ha subratllat que Jasone Latorre -una de les persones esmentades al vídeo i vinculada al Servei de Valoració de la Prestació per a joves extutelats (SEVAP). no forma part del seu equip ni és treballadora de l'Ajuntament, i ha puntualitzat que tampoc no és militant d'ERC. Segons el comunicat, Latorre va formar part de la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals del 2023 com a independent, ocupant el número 10, però va quedar fora del consistori.
A més, Aloy recorda que la conversa que es recull al vídeo d'Octuvre és de l'abril de 2024, gairebé un any després dels comicis municipals, fet que, segons ell, evidencia que no hi ha cap relació entre l'Ajuntament de Manresa i els fets investigats.
Cap relació amb el SEVAP ni amb les fundacions
El comunicat de l'alcalde també especifica que el SEVAP és un servei de la Generalitat de Catalunya i que, per tant, no depèn ni té cap vincle amb l'Ajuntament de Manresa. En aquest sentit, Aloy insisteix que el consistori no manté cap relació contractual ni amb la Fundació Resilis ni amb la Fundació Mercè Fontanilles, entitats responsables de la gestió del servei i actualment investigades per un presumpte desviament de fons públics.
Segons el batlle, aquestes fundacions no gestionen cap servei municipal ni cap borsa d'habitatge de la ciutat, com s'ha insinuat a les informacions difoses. Per això, considera que la inclusió del seu nom i imatge al vídeo és "gratuita i injustificada".
Crítiques a la manca de contrast informatiu
Aloy també ha criticat que Octuvre no s'hagi posat en contacte amb ell, amb ERC Manresa ni amb l'Ajuntament per contrastar cap de les dades que apareixen al vídeo. El batlle considera que aquesta manca de rigor ha contribuït a construir "un relat fals" que, segons afirma, "no només afecta la seva persona, sinó també la institució que representa i, per extensió, la ciutat de Manresa".
El comunicat també adverteix que les acusacions difoses podrien constituir un delicte d'injúries i calúmnies, i per aquest motiu l'alcalde ha anunciat que emprendrà les accions legals corresponents per defensar la seva honorabilitat i la del govern local.
Context polític i reacció de Junts per Manresa
La resposta d'Aloy arriba després que Junts per Manresa hagi demanat explicacions públiques i una reunió urgent amb l'alcalde per aclarir la relació de l'Ajuntament amb el cas. El grup municipal, liderat per Ramon Bacardit, considera necessari revisar els criteris de gestió dels serveis socials municipals i garantir més transparència en la relació amb empreses i fundacions vinculades al sector.
Tot i això, el comunicat de l'alcalde desmenteix qualsevol vinculació entre el consistori i els fets esmentats per Junts i Octuvre, i reitera que el cas DGAIA és competència exclusiva de la Generalitat.
Amb aquesta resposta, Marc Aloy intenta posar fi a la polèmica i deixar clar que ni ell ni l'Ajuntament de Manresa tenen cap implicació en el cas, tot defensant la seva honorabilitat i el bon nom de la institució.