Manresa retrà homenatge a les víctimes del franquisme cinquanta anys després de les detencions

L'Ajuntament de Manresa celebrarà aquest dimecres l'acte institucional de reconeixement a les persones represaliades pel franquisme, coincidint amb el 50è aniversari de les detencions del 1975. L'homenatge forma part del programa 50 anys de la lluita per la recuperació dels drets i llibertats a Manresa , que inclou més de quinze activitats fins a finals d'any.
Reconeixement a les persones detingudes el 1975
El Saló de Sessions de l'Ajuntament acollirà aquest dimecres un acte d'homenatge a quinze de les persones detingudes entre el 9 i el 16 d'octubre de 1975 a Manresa, en una de les últimes onades repressives del franquisme. Les detencions es van produir arran d'una octaveta clandestina signada per Comissions Obreres, que denunciava les execucions de cinc militants d'ETA i del FRAP i reivindicava drets laborals i llibertats fonamentals.
Molts dels detinguts van patir interrogatoris, tortures físiques i psicològiques, humiliacions i amenaces a les seves famílies. Durant l'acte institucional, Maria Teresa Vilajeliu Roig i Josep Fuentes Ribas compartiran els seus testimonis personals, mentre que Ivan Ramos Verdegay, secretari general de CCOO Vallès Occidental i Catalunya Central, oferirà una intervenció en record dels fets.
L'acte, presidit per l'alcalde Marc Aloy, clourà amb les interpretacions musicals de Celeste Alías i Santi Careta, que posaran veu a cançons emblemàtiques com Te recuerdo Amanda i Que volen aquesta gent. També hi assistiran representants polítics, membres de la corporació municipal, entitats veïnals i associacions de la ciutat.
Un programa per mantenir viva la memòria
L'acte de dimecres donarà continuïtat al programa commemoratiu que s'allargarà fins al 10 de desembre, amb més de quinze activitats dedicades a la memòria democràtica. Entre les primeres propostes hi ha el teatre familiar Fantasmes de guerra al Teatre Conservatori i el taller creatiu Paraules justes, sobre la llibertat d'expressió i la memòria històrica, al Museu de Manresa.
També destaquen diverses exposicions com El franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència i repressió a la Plana de l'Om, L'Assemblea Democràtica del Bages al Museu de Manresa, o les mostres itinerants del Memorial Democràtic, Paco Candel i els altres i Vencedors i vençuts, que es podran visitar a les biblioteques de la ciutat.
El programa inclou conferències, recorreguts guiats i una taula rodona amb protagonistes de la lluita antifranquista, així com una sessió a càrrec de la historiadora Gal·la Garcia Casarramona sobre el paper de les famílies durant les detencions de 1975.
Cultura i memòria: una mirada col·lectiva
En l'àmbit artístic, el Festival Internacional de Cinema Solidari de Catalunya (CLAM) projectarà cinc pel·lícules centrades en els orígens i conseqüències del feixisme, i atorgarà el Premi d'Honor a la fotògrafa Pilar Aymerich, reconeguda per la seva tasca documental de les lluites socials, feministes i culturals del país.
Les activitats del programa 1975: 50 anys de les detencions de militants antifranquistes a Manresa han estat elaborades conjuntament per l'Ajuntament, el Museu de Manresa i diverses entitats locals, amb el suport del Memorial Democràtic i la Diputació de Barcelona.