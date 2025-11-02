Manresa serà la seu de la primera assemblea del nou cicle de mobilitzacions del personal educatiu

Els sindicats del sector educatiu han convocat aquest dimarts, 4 de novembre, una assemblea oberta a l'Institut Lacetània de Manresa per engegar un nou procés unitari de mobilitzacions. L'objectiu és reivindicar millores laborals per a tot el personal del Departament d'Educació i denunciar el deteriorament del sistema educatiu català per manca de recursos, sobrecàrrega de feina i pèrdua de poder adquisitiu.
Assemblea oberta a Manresa per reactivar la lluita sindical
L'acte, que començarà a les 6 de la tarda a l'Institut Lacetània, és una convocatòria unitària dels principals sindicats educatius -USTEC-STEs, Professors de Secundària (aspepc-sps), CCOO, CGT Ensenyament, Intersindical-CSC i UGT- i s'adreça a tot el personal docent i no docent de la Catalunya Central.
Amb el lema Ja n'hi ha prou, els sindicats volen donar el tret de sortida a un nou cicle de lluita per "defensar l'educació pública i aconseguir millores laborals reals". L'assemblea de Manresa serà la primera d'un seguit de trobades territorials que s'organitzaran arreu del país per decidir les reivindicacions prioritàries i les possibles mobilitzacions, incloent-hi vagues sostingudes.
Reclams per salaris, ràtios i democràcia als centres
Els representants sindicals denuncien una manca crònica de finançament que, asseguren, ha provocat "una degradació del sistema educatiu català". Critiquen que encara s'incompleix la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) pel que fa a la inversió -lluny del 6% del PIB que marca la llei-, mentre s'han desplegat decrets "que redueixen la democràcia als centres i precaritzen les plantilles".
Entre les principals demandes, reclamen:
- Recuperar el poder adquisitiu perdut des del 2009 i millorar els salaris.
- Reduir la burocràcia i eliminar tasques innecessàries.
- Abaixar les ràtios i ampliar les plantilles per atendre millor l'alumnat.
- Derogar els decrets de plantilles, autonomia i direccions.
- Negociar els currículums amb el personal docent per garantir consens i estabilitat.
"Les condicions de treball són les condicions d'aprenentatge"
Els sindicats alerten que la pèrdua de poder adquisitiu, la falta de recursos i l'increment de la càrrega burocràtica estan afectant directament la qualitat educativa. Recorden que molts centres pateixen manca de personal especialitzat i que el decret d'educació inclusiva no ha vingut acompanyat dels recursos necessaris per aplicar-lo.
Amb aquesta assemblea, el moviment sindical educatiu reactiva la mobilització al carrer després d'un període centrat en els processos d'estabilització laboral i la reversió parcial de retallades, amb la voluntat de situar novament l'educació pública i el seu personal al centre del debat social.