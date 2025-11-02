L'Avinent Manresa brilla al català de cros per a clubs amb el títol sub23 i diversos podis

L'Avinent Manresa ha completat una gran actuació al Campionat de Catalunya de Cros per a Clubs, celebrat aquest diumenge al matí a Granollers. L'equip sub23 masculí s'ha proclamat campió de Catalunya i ha obtingut la classificació directa per al campionat estatal d'Atapuerca. A més, les formacions sub14 masculina i femenina han pujat al tercer esglaó del podi, completant una jornada d'èxits per al club bagenc.
Campions de Catalunya sub23 i classificació per a l'estatal
L'equip sub23 masculí de l'Avinent Manresa s'ha proclamat campió de Catalunya de cros 2025 després d'una brillant actuació col·lectiva a Granollers. El conjunt, format per Gonçalo José Sousa, Jofre Roca, Yassin L'Aziri i Nil Frias, ha mostrat un gran nivell i ha aconseguit el bitllet directe per al campionat estatal que tindrà lloc a Atapuerca el 23 de novembre.
Sousa ha estat el millor del grup amb una meritòria quarta posició individual (22'06"), seguit de Roca (14è, 23'08"), L'Aziri (15è, 23'19") i Frias (18è, 23'32"), completant una actuació coral impecable.
Doble bronze per als equips sub14
Les dues formacions sub14 de l'Avinent Manresa també han pujat al podi català, amb dos bronzes per equips. L'equip femení ha estat tercer gràcies a les actuacions de Queralt Graner (6a), Jana Buzón (22a), Núria Ponti (30a) i Casiana Noa Iftimi (32a). Pel que fa als nois sub14, el conjunt manresà ha aconseguit també el tercer lloc, amb Arnau Piqué (9è), Oriol Huch (13è), Jan Manevy (45è) i Arnau Manubens (55è) com a protagonistes.
Triomf i bones actuacions individuals
En categoria sub10, Àlex Rodríguez ha aconseguit la victòria individual. En la cursa absoluta femenina, Marina Guerrero ha estat 9a amb un temps de 25'42" després de recórrer els 7 quilòmetres de la prova.
També s'han vist bones actuacions en altres categories:
- En sub18, destacats Aleix Ferrero (10è), Adrià Caso (19è), Pau Barragán (56è) i Guillem Blanco (58è).
- En sub8, Hugo Lorenzo ha estat 4t.
- En sub20, Roger Gómez ha assolit la 7a posició.
- En sub10, Gisela Basany ha estat 10a.
- En sub12, Aina Caso ha acabat 13a.