El CE Manresa guanya al Can Vidalet amb un doblet d'Aleix Díaz (1-2)

El CE Manresa ha aconseguit una victòria molt treballada al camp del Can Vidalet (1-2) en un partit on ha hagut de remuntar el gol inicial dels locals. Dos gols d'Aleix Díaz han donat els tres punts als homes de Sergi Trullàs, que escalen fins a la cinquena posició del grup 5 de Tercera RFEF.
Remuntada amb segell manresà
El conjunt del Congost arribava al duel amb nombroses baixes, però ha signat un partit molt complet, dominant la possessió i mostrant solidesa defensiva. Tot i que les ocasions han estat escasses, el Manresa ha controlat el ritme del joc i ha sabut reaccionar després del gol inicial del Can Vidalet, obra de Marc Reinhardt al minut 37.
Només quatre minuts després, al minut 41, Aleix Díaz ha culminat una bona jugada per restablir l'empat abans del descans. L'equip de Sergi Trullàs ha continuat portant el pes del partit a la segona meitat, mantenint la calma i buscant amb paciència el gol que capgirés el marcador.
Aleix Díaz decideix al tram final
El Manresa ha intensificat la pressió en el tram final del partit i ha gaudit de diverses arribades perilloses. Al minut 74, Aleix Díaz ha estat a punt d'avançar els bagencs amb una rematada de cap al pal. El premi, però, ha arribat al minut 85, quan el mateix jugador ha signat el seu segon gol del migdia, culminant la remuntada i certificant una victòria d'alt valor per a l'equip.
El triomf té encara més mèrit tenint en compte les absències de Munells, Joel i Momoh -totes elles de llarga durada-, així com les de Víctor Matovu i Àlex Iglesias, que continuen sense entrar a la convocatòria. Davant aquesta situació, Trullàs ha completar la llista amb dos porters suplents. A més, durant el partit, Bamta ha estat substituït per molèsties i caldrà veure la seva recuperació.
Partit d'alta intensitat el proper diumenge
Amb aquesta victòria, el CE Manresa suma tres punts d'or i se situa cinquè classificat en el grup 5 de Tercera RFEF, consolidant-se a la zona alta de la taula. El proper diumenge, els manresans tornaran a jugar al camp municipal del Congost, on rebran la visita de l'Hospitalet, un altre dels equips implicats en la lluita per les primeres posicions.