El Covisa Manresa suma el primer punt de la temporada amb un empat lluitat a València (2-2)

El Covisa Manresa ha aconseguit aquest dissabte el seu primer punt de la temporada després d'empatar a la pista del Nunsys El Pilar de València (2-2), en un partit molt disputat i amb alternatives al marcador. Els manresans, que s'han avançat dues vegades, han fregat la victòria però han desaprofitat un doble penal a quinze segons del final.
El Covisa s'avança dues vegades però el triomf s'escapa
El conjunt manresà ha ofert una de les seves millors versions del curs i ha competit de tu a tu davant un rival directe. El primer gol del Covisa Manresa ha arribat al minut 15, amb una gran acció individual de Muji, que ha culminat amb precisió per fer el 0-1. La reacció local, però, ha arribat tres minuts després, quan una jugada desafortunada ha acabat amb un gol en pròpia porta de Dídac Martínez que ha establert l'empat a un abans del descans.
A la represa, l'equip del Pujolet ha mantingut la intensitat i ha tornat a posar-se per davant gràcies a Héctor Albadalejo, que ha fet l'1-2 al minut 30. Tot i el domini manresà en molts trams, el Nunsys El Pilar no ha abaixat els braços i ha tornat a igualar el marcador al minut 34 amb un gol de García de la Reina.
Final vibrant i primer punt de la temporada
En els últims instants, el Covisa Manresa ha disposat d'una oportunitat d'or per sumar el triomf: un llançament de doble penal a només quinze segons del final, que no ha pogut transformar. Tot i l'empat, el punt té un valor important per als bagencs, que trenquen la ratxa negativa de les set primeres jornades sense puntuar.
El pròxim dissabte, el Covisa Manresa buscarà confirmar la millora amb una victòria davant l'Illes Balears Palma Futsal, en el partit que es disputarà al pavelló del Pujolet.