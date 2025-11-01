El CB Navàs Viscola continua invicte després d'una clara victòria contra La Muela (86-57)

El CB Navàs Viscola ha superat amb contundència el Frivalca La Muela (86-57) en un partit sense història disputat al pavelló navassenc. Els homes de Navàs continuen invictes després de cinc jornades i mantenen el lideratge a la Tercera FEB. L'equip local ha dominat de principi a fi, amb un primer quart demolidor i una actuació destacada de Keita i Zhuravlov.
Domini absolut des del primer minut
El conjunt bagenc ha deixat el partit vist per a sentència ja al primer quart, amb un parcial de 30-11 que ha evidenciat la seva superioritat tant en atac com en defensa. Abans del descans, el marcador ja reflectia un clar 52-27, amb un joc coral i una gran intensitat a totes les línies.
En el tercer període, el CB Navàs Viscola no ha afluixat i ha ampliat encara més la diferència (68-36), mantenint el control del ritme de joc i sense donar opcions al rival. El resultat final, 86-57, confirma el bon moment de l'equip en aquest inici de lliga.
Keita i Zhuravlov, els més destacats
Els jugadors locals Keita (12 punts, 9 rebots i 3 taps) i Zhuravlov (17 punts, 6 rebots i 3 pilotes recuperades) han estat els més destacats d'un partit on tots els components de la plantilla han contribuït al triomf.
Amb aquesta cinquena victòria consecutiva, el CB Navàs Viscola continua líder i invicte a la Tercera FEB. El proper compromís dels navassencs serà el dissabte vinent a la pista del TQ CB Prat, on buscaran prolongar la seva ratxa triomfal.