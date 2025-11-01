El Manresa CBF s'emporta amb solvència un partit equilibrat (62-75)

El Manresa CBF ha aconseguit una victòria de prestigi a la pista del Robles Lleida (62-75) en partit corresponent a la Lliga Femenina 2. L'equip ha sabut reaccionar en l'últim quart després que les lleidatanes es posessin davant en el marcador, i suma així la seva segona victòria del curs. Mariona Teixidó ha estat la jugadora més destacada del partit amb 22 punts, 5 rebots i 3 assistències.
Un triomf treballat i amb caràcter
El partit ha començat amb bones sensacions per al conjunt manresà, que ha dominat el primer quart amb encert i solidesa ofensiva (16-20). Les diferències s'han mantingut curtes al llarg del segon període, amb intercanvis constants de cistelles i una mitja part favorable a les visitants per 31-35.
Després del descans, el Robles Lleida ha reaccionat i ha trobat més fluïdesa en atac, capgirant el marcador per arribar al final del tercer quart amb avantatge (50-48). Tot i això, el Manresa CBF no ha abaixat els braços i ha protagonitzat un últim quart de gran nivell, amb un parcial contundent que li ha permès escapolir-se en el marcador fins al 62-75 final.
Mariona Teixidó, decisiva en els moments clau
L'actuació de Mariona Teixidó ha estat clau per al triomf manresà. La jugadora ha signat 22 punts, 5 rebots, 3 assistències i 8 faltes rebudes, sent la més valuosa del partit i referència ofensiva en els minuts decisius.
Amb aquest triomf, el Manresa CBF suma la seva segona victòria de la temporada i es consolida com un equip competitiu capaç de rendir en pistes complicades. El pròxim repte arribarà el dissabte 8 de novembre al Nou Congost, on les manresanes rebran el CB Arxil, amb la intenció d'allargar la bona dinàmica i seguir escalant posicions a la classificació.