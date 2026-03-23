23 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Com ha de ser el tren del futur a la Catalunya Central?

Una conferència del COAC plantejarà dimarts vinent els reptes de connectivitat, eficiència i mobilitat sostenible a les comarques interiors

  • Presentació dels trens que cobriran el servei entre Lleida, Manresa i Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 23 de març de 2026 a les 12:53

La sala de conferències del Museu del Barroc de Catalunya de Manresa acollirà dimarts 31 de març a les 6 de la tarda la xerrada El futur de la xarxa ferroviària en l'àmbit Llobregat-Cardener. L'activitat, organitzada per la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), vol obrir un debat sobre el paper del ferrocarril en un territori clau per a la mobilitat i l'activitat econòmica.

Una mirada global al sistema ferroviari

La sessió anirà a càrrec de l'arquitecte Enric Masana, representant de Xarxa 7, i plantejarà una reflexió de fons sobre el sistema ferroviari més enllà de les incidències puntuals del servei.

L'objectiu és analitzar el ferrocarril com un element estructurador del territori Llobregat-Cardener, una àrea que concentra una part important de la població, l'activitat econòmica i els desplaçaments quotidians.

Connectivitat i eficiència del servei

Durant la xerrada es tractaran aspectes clau com els temps de viatge, la connectivitat entre ciutats i la intermodalitat amb altres mitjans de transport. També s'abordarà la jerarquia de la xarxa ferroviària i els models més eficients per garantir un servei competitiu i adaptat a les necessitats actuals de mobilitat.

El paper de Manresa en el sistema ferroviari

Un dels punts centrals del debat serà el paper de ciutats mitjanes com Manresa dins del sistema ferroviari català. En aquest sentit, es reflexionarà sobre la seva capacitat per contribuir a un desenvolupament territorial més equilibrat i a una mobilitat més sostenible.

Un espai obert a la ciutadania

L'activitat s'adreça a tota la ciutadania interessada en la mobilitat, el planejament territorial i el futur de les infraestructures.

Et pot interessar