Sant Fruitós inicia la presentació del POUM abans de portar-lo a aprovació

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat el procés de presentació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) abans de la seva aprovació inicial, prevista per al mes de maig. El consistori ha començat una ronda de reunions informatives amb l'objectiu de donar a conèixer el document i recollir aportacions dels diferents agents del territori.
Primera presentació a l'oposició
El procés es va posar en marxa aquest dilluns amb una reunió entre l'equip tècnic municipal, l'equip redactor del POUM, el govern local i els regidors de l'oposició. Aquesta primera trobada ha servit per avançar en el coneixement del document final i compartir-ne els principals eixos abans de continuar amb la resta de presentacions.
Ronda de contactes amb agents del territori
Durant aquesta setmana, el consistori preveu presentar el POUM als diferents agents socials del municipi. Posteriorment, el document també es traslladarà als representants de la Generalitat a la Catalunya Central, en el marc del procés previ a la seva tramitació formal.
A finals d'abril, està prevista la seva exposició davant del Consell Assessor Urbanístic (CAU), un òrgan consultiu que integra representants de diversos àmbits vinculats al territori i que té com a funció assessorar en matèria urbanística.
Exposició pública abans de l'aprovació inicial
Un cop completat aquest procés de presentació i participació, el document s'exposarà públicament perquè la ciutadania pugui conèixer-lo i fer-hi aportacions. Aquest període servirà per recollir els darrers suggeriments abans de portar el POUM a aprovació inicial.
El nou planejament urbanístic ha de definir el desenvolupament futur del municipi, ordenant el creixement i establint els criteris d'ús del sòl per als pròxims anys.