Castellbell i el Vilar aprova el mapa acústic per gestionar millor el soroll

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat per unanimitat el Mapa de Capacitat Acústica municipal, una eina que permetrà planificar amb més precisió la gestió del soroll ambiental. El document estableix els límits de decibels segons zones i franges horàries per millorar la convivència i adaptar-se a la normativa vigent.
Un instrument per regular el soroll al municipi
El nou mapa acústic defineix els nivells de soroll admissibles en diferents punts del municipi, tenint en compte factors com el trànsit, l'activitat econòmica o la proximitat a zones residencials.
L'objectiu és disposar d'una eina tècnica que permeti ordenar els usos del territori i prevenir molèsties derivades de la contaminació acústica, especialment en aquells espais més sensibles.
Mapes detallats per sectors
El document inclou plànols específics per als principals sectors del municipi: el Borràs, Burés, les Comes, Sant Cristòfol, la Farinera, Mas Enric-Can Prat i la Bauma-Vall de Montserrat.
Aquests mapes diferencien entre soroll diürn i nocturn, i estableixen els llindars de decibels permesos en cada àmbit, amb criteris adaptats a les característiques de cada zona.
Aprovació unànime al ple municipal
El Mapa de Capacitat Acústica es va aprovar en el darrer ple ordinari de l'Ajuntament amb el suport de tots els grups municipals, fet que evidencia el consens polític al voltant de la necessitat de regular el soroll ambiental.
Adaptació a la normativa vigent
El document s'ha elaborat d'acord amb la legislació en matèria de contaminació acústica, incloent la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, el decret 176/2009 que la desenvolupa, així com la directiva europea 2002/49/CE sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.
També té en compte l'ordenança municipal en aquest àmbit i ha estat finançat per la Diputació de Barcelona.