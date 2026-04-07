La Fira del Montserratí torna a Sant Cristòfol amb productes locals i cultura popular

El nucli de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar acollirà aquest diumenge una nova edició de la Fira del Montserratí. La mostra combinarà gastronomia de proximitat i cultura popular, i servirà com a punt d'avituallament per als participants de la Marxa del Pelegrí.
Una mostra gastronòmica amb productes de proximitat
La Fira del Montserratí tornarà aquest diumenge al matí a Sant Cristòfol amb una proposta centrada en la promoció de l'oferta gastronòmica del territori. El mercat reunirà productors locals amb una àmplia varietat de productes com formatges, embotits, mató, productes d'horta i vins de la DO Pla de Bages.
L'objectiu de la mostra és posar en valor els productes de proximitat i oferir als visitants la possibilitat de conèixer i adquirir aliments elaborats al territori.
Punt clau de la Marxa del Pelegrí
La fira tornarà a actuar com a primer punt d'avituallament per als participants de la Marxa del Pelegrí, que sortiran des de Montserrat. Els caminants hi trobaran un esmorzar per recuperar forces en el tram inicial del recorregut.
La Marxa del Pelegrí manté obertes les inscripcions i preveu arribar al miler de participants. L'activitat ofereix tres recorreguts: una caminada llarga de 26 quilòmetres entre Montserrat i Manresa, una de curta de 8 quilòmetres fins a Sant Cristòfol i una ruta circular de 17 quilòmetres amb sortida i arribada a Manresa.
Cultura popular durant tota la jornada
A banda de l'oferta gastronòmica, la jornada inclourà activitats de cultura popular amb la participació de les colles de geganters i bastoners de Castellbell i el Vilar i dels Diables Els Resistents.
La Fira del Montserratí està organitzada per l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona a través de l'Associació del Parc Rural del Montserrat.