El Parlament aprova estudiar un carril bici i un bus a demanda entre Sant Martí de Torroella i Sant Joan

El Parlament de Catalunya ha instat al Govern de la Generalitat a que estudiï la construcció d'un carril bici i un servei de bus a demanda que connecti l'entitat municipal descentralitzada (EMD) de Sant Martí de Torroella amb el nucli de Sant Joan de Vilatorrada i Manresa. A més, el carril bici hauria de connectar el nucli de Sant Joan i Sant Martí amb els polígons industrials de Vinyats i Macoba.

Es tracta d'una proposta de Compromís amb Sant Joan presentada a través dels Comuns a una resolució de Junts a la Comissió de Territori del Parlament amb l'objectiu de millorar la seguretat a la C-55 al seu pas per Sant Martí.

Les propostes de Compromís amb Sant Joan pretenen donar solució a les mancances de mobilitat que actualment té l'EMD de Sant Martí amb problemes d'inseguretat rellevants en els desplaçaments de molts treballadors del polígon Macoba. L'objectiu és fer-ho des d'una perspectiva sostenible ja que actualment només s'hi pot arribar amb vehicle privat.

D'una banda, el carril bici hauria de permetre connectar els dos nuclis de manera ràpida i 100% segura, facilitant-ne la mobilitat sostenible i saludable. Per la seva banda, el bus a demanda cobriria la manca total de transport públic que té Sant Martí, connectant amb Sant Joan i Manresa. Actualment el sistema de bus a demanda ja funciona en altres nuclis rurals de la mateixa zona com Sant Mateu de Bages i des de Compromís assenyalen que seria una solució idònia i fàcil per donar resposta a les necessitats actuals.

La resolució amb les propostes incorporades de Compromís han estat aprovades per una àmplia majoria i insten al Govern a que en un termini de tres mesos es realitzi l'estudi, s'acordi el projecte amb l'EMD de Sant Martí i l'Ajuntament de Sant Joan, i es comencin a materialitzar durant el 2026.