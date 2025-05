La CUP Santpedor denuncia irregularitats laborals al casal de Nadal municipal

La CUP Santpedor ha emès un comunicat en què denuncia "vulneracions de drets laborals i irregularitats legals" en relació al casal de Nadal municipal del 2024, després d'acreditar l'existència de "monitors sense contracte", l'incompliment de les "ràtios de monitoratge amb titulació" o la "no notificació del casal al Departament de Drets Socials -procediment que era obligatori per iniciar l'activitat legalment-". A més de denunciar el cas públicament, la candidatura també l'ha fet arribar a Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l'objectiu que l'estudiï amb una major profunditat i pugui sancionar a l'empresa adjudicatària, en cas que sigui necessari.

A la vegada, des de la CUP assenyalen al govern municipal d'ERC com a "corresponsable" de la vulneració de drets i les irregularitats denunciades, després que externalitzessin un servei municipal i "no el controlessin adequadament".

Després que el govern de Santpedor decidís executar el casal de Nadal a través d'un contracte menor amb un valor de 6.500 euros menys IRPF atorgat a una empresa externa, des de la CUP Santpedor van començar a tenir dubtes, preguntant-se si realment "s'estava garantint un lleure educatiu digne i gratuït". Després de mesos d'investigació a través de preguntes al govern municipal, des de la candidatura de l'oposició s'han aconseguit diversos detalls sobre el que consideren "irregularitats" relacionades amb el casal de Nadal. En primer lloc, entre les persones que hi haurien treballat com a monitores, "dues ho haurien hagut de fer sense contracte", i una altra només hauria constat "com a contractada l'últim dia de l'activitat", malgrat haver-hi treballat tots els dies.

Per altra banda, la CUP ha confirmat que el casal, de set dies i amb menors, no es va notificar al Departament de Drets Socials i Inclusió, un requisit necessari per poder iniciar aquest tipus d'activitat de forma legal. I, a aquesta irregularitat, també s'hi afegiria "el no compliment de les ràtios de monitors" que fixa la normativa. Concretament, amb 104 infants inscrits, haurien fet falta 10 monitors, 6 d'aquests amb titulació; però, finalment, només n'hi haurien treballat 5 de titulats.

En últim lloc, revisant l'expedient del casal, des de la CUP s'afirma que s'hi haurien inclòs "factures que no concordarien amb el material descrit" en el programa d'activitats del casal. "La CUP hem notificat aquests fets gravíssims a Inspecció de Treball, perquè els estudiï i sancioni a l'empresa adjudicatària", ha explicat la regidora Aina Fernàndez. A la vegada, però, des de la candidatura assenyalen "la responsabilitat de l'Ajuntament i el govern d'ERC i Sumem x Santpedor (Junts)". "No podem oblidar que les irregularitats del casal són la conseqüència d'externalitzar serveis públics i deixar-los en mans d'empreses privades", ha declarat el regidor Rubèn López. "Conseqüència d'una falta de control per part de l'Ajuntament, que ha permès una vulneració de drets que afecta especialment a les persones treballadores, infants participants, famílies i tutors legals", ha sentenciat.

Més enllà de considerar "intolerables" els fets ocorreguts en relació amb el casal de Nadal, des de la CUP els consideren un exemple més que demostra la necessitat de gestionar els serveis públics de forma directa: "seria la manera més efectiva de controlar els nostres serveis públics i els recursos que hi destinem".

El govern municipal no vol entrar en el joc de desmentir punt per punt el comunicat

Consultat per NacióManresa, el govern de l'Ajuntament de Santpedor no ha volgut respondre les acusacions de la CUP. "Si han portat el cas a Inspecció de Treball i Seguretat Social, serà aquest òrgan qui haurà s'haurà de pronunciar, el que no farà l'Ajuntament és entrar en un joc de rèpliques i contra-rèpliques per desmentir punt per punt tot el que diu el comunicat".