L'exposició «Dones científiques als carrers» proposarà deu noms de dona per al nomenclàtor de Manresa

L'Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà del 27 de maig al 15 de juny l'exposició Dones científiques als carrers, que recollirà deu noms de dones triats per l'alumnat de 5è de primària diverses escoles de Manresa. L'alumnat ha treballat la biografia de cadascuna d'elles, i ara les exposarà perquè la ciutadania, a través d'un procés participatiu, pugui votar i decidir en quin ordre donaran nom a un carrer o plaça de la ciutat. El projecte té per objectiu donar visibilitat a les dones, en concret, a les dones científiques, que no tenen representació a l'espai públic manresà.

L'alumnat implicat pertany a les escoles Valldaura, Espill, Les Bases, La Flama, Bages, FEDAC Manresa i Renaixença, que han fet un treball de recerca i han seleccionat les professionals que es podran veure a l'exposició. Es tracta de les astròlogues Maria Winkelmann i Caroline Herschel, l'astrònoma Cecilia Payne, la química Rosalind Franklin, les metgesses manresanes Ignàsia Salvans Casas i Montserrat Bobé Marsal, la inventora i actriu austríaca Hedy Lamarr, la química i farmacèutica María Teresa Toral Peñaranda, la paleontòloga Mary Anning, i la creadora d'efectes especials al cinema Alice Guy. La votació per decidir l'ordre dels noms que es posaran a carrers i places de Manresa estarà oberta a la plataforma Manresa Decidim fins al 15 de juny. L'exposició es podrà veure de dimarts a diumenge de 2/4 de 7 a 2/4 de 8 del vespre.

Acte institucional

L'Ajuntament de Manresa ha organitzat un acte per agrair als infants la tasca que han fet per convertir Manresa en una ciutat més justa i igualitària, ja que la seva contribució permetrà donar visibilitat a les dones, ara per ara infrarepresentades al nomenclàtor de la ciutat. L'acte se celebrarà el dijous 29 de maig al matí al teatre Conservatori i hi intervindrà l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez, el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, l'enginyera de la UPC Núria Salán, i un representant del professorat de les escoles participants que explicarà el projecte.

Aquesta iniciativa forma part del Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023-2027, que inclou treballar les polítiques públiques d'igualtat i perspectiva de gènere per garantir la igualtat d'oportunitats i, concretament, implantar accions de reconeixement, lideratge i participació de les dones. Entre aquestes iniciatives, hi ha la de donar noms de dones als espais innominats per tal de revertir la diferència que hi ha entre homes i de dones al nomenclàtor de la ciutat. En aquest sentit, el Ple municipal de la setmana passada es va acordar designar amb els noms d'Anna Solà Sardans i Assumpció Balaguer Golobart, dues places de la Carretera de Santpedor i amb el nom de la Fadulla, un passatge del Centre Històric.