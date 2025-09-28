L'R4 és la línia de Rodalies amb més incidències destacades de Catalunya el 2025

L'R4 -la que arriba a Manresa- és la línia de Rodalies de Catalunya amb més incidències "destacades" durant el primer semestre del 2025, amb un total de 17 alteracions greus registrades. Segons dades de la conselleria de Territori facilitades al Parlament, aquestes incidències han contribuït a un balanç global de 90.013 minuts de retards -l'equivalent a 1.500 hores- i han afectat 1.155.230 passatgers a tot Catalunya -incloses les línies Regionals-.
Un servei marcat per les alteracions diàries
Entre l'1 de gener i el 30 de juny, Rodalies i Regionals van patir 175 incidències considerades "destacades", gairebé una per dia, repartides en 115 jornades diferents. Només el mes de febrer i el de març en van concentrar 23 cadascun, pràcticament cada dia laborable. En total, 5.779 trens es van veure alterats en el seu horari, amb un pic de 2.113 combois afectats el mes de març, que també va ser el que més hores de retard va acumular (411).
Les línies més afectades
A banda de l'R4, que lidera el rànquing de Rodalies, la resta de línies urbanes també han patit incidències "destacades": l'R2 en suma 13, l'R1 en té 11 i l'R3, 10. Per la seva banda, les línies regionals concentren la major part de les avaries: l'R15 encapçala el llistat amb 111 incidències -una mitjana de sis cada deu dies-, seguida de l'R14 (77) i l'R16 (69). L'R13 i l'R17 en registren 45 cadascuna, mentre que l'R11 en té 27. En total, les línies regionals representen el 58% dels minuts de retard i un 82% de les avaries més greus.
Els dies més caòtics
El 28 d'abril va ser la jornada amb més passatgers afectats, quan l'apagada elèctrica general va provocar retards en 945 trens i va impactar en 258.420 persones, amb un total de 45 hores de demora. El 17 de març, una vaga de maquinistes desconvocada a última hora va acabar provocant retards i supressions que van afectar 84.268 passatgers. També el 3 de març, coincidint amb la represa del servei al túnel de Roda de Berà, es van acumular set incidències en un sol dia, que van impactar en 65.584 persones i van generar prop de 110 hores de retard.
Causes i futur de la gestió
Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, les incidències tenen orígens diversos: des de problemes en la infraestructura i el material rodant fins a obres, actes incívics o incendis. Paneque recorda que la Generalitat treballa coordinadament amb Renfe i Adif, i que la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya és un pas "crucial" per reforçar la governança pròpia i garantir una millor qualitat del servei.