Afectacions de trànsit per la Festa de Tardor dels comerciants del carrer Barcelona

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest pròxim dissabte, 20 de setembre, de les 6 del matí a les 5 de la tarda, hi haurà afectacions a la mobilitat a causa de la Festa de Tardor ACCB, organitzat per l'Associació de Comerciants del carrer Barcelona 2002.\r\n\r\nEs prohibirà l'estacionament i es tallarà un carril de circulació al carrer Barcelona, en el tram comprès entre el carrer Poeta Mistral i el carrer Ginjoler, en direcció al carrer Bruc. En aquest tram es col·locaran els elements necessaris per a l'acte. El trànsit de vehicles que circulen pel carrer Barcelona en direcció al carrer del Bruc, i que provinguin de la plaça Bages, es desviarà pel carrer Poeta Mistral, carrer Girona i carrer Ginjoler per tornar a accedir al carrer Barcelona. A més, es prohibirà l'estacionament al carrer Girona, en el tram entre el carrer Poeta Mistral i el carrer Ginjoler, per garantir la fluïdesa del trànsit i permetre el pas dels vehicles de transport públic.\r\n\r\nEs mantindrà el trànsit normal de vehicles i la parada habitual de transport públic al carril de circulació del carrer Barcelona en direcció a plaça Bages.\r\n