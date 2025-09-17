17 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Tall de trànsit en un tram del carrer Font dels Llops, aquest dijous

Aigües de Manresa farà unes obres de connexió de la xarxa d'aigua potable

  • Carrer Font dels Llops del barri de Sant Pau de Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 21:41

L'Ajuntament de Manresa ha informat que Aigües de Manresa durà a terme unes obres de connexió de la xarxa subterrània d'aigua potable aquest dijous 18 de setembre, d1/4 de 10 del matí a les 7 de la tarda, al carrer de la Font dels Llops, s/n, en el barri de Sant Pau.

Aquests treballs comportaran diverses afectacions al trànsit. El trànsit de vehicles al carrer de la Font dels Llops, en el tram comprès entre el carrer Dr. Tarrés i el carrer Llobregat, quedarà tallat. Es tancarà l'accés nord al barri de Sant Pau des de la carretera C-1411z, a prop del Pont Vell, però es permetrà la sortida de vehicles del barri. Els vehicles podran accedir i sortir del carrer Llobregat i del Camí de la Font dels Llops (camp de futbol) des del carrer Sant Pau.

El servei de Bus Manresa també es veurà afectat, en concret la Línia 5 Sant Pau - Viladordis. Per a més informació sobre les afectacions, cal consultar l'APP, el web de Bus Manresa o trucar al telèfon 93 875 71 50.

Et pot interessar