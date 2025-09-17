Tall de trànsit en un tram del carrer Font dels Llops, aquest dijous

L'Ajuntament de Manresa ha informat que Aigües de Manresa durà a terme unes obres de connexió de la xarxa subterrània d'aigua potable aquest dijous 18 de setembre, d1/4 de 10 del matí a les 7 de la tarda, al carrer de la Font dels Llops, s/n, en el barri de Sant Pau.\r\n\r\nAquests treballs comportaran diverses afectacions al trànsit. El trànsit de vehicles al carrer de la Font dels Llops, en el tram comprès entre el carrer Dr. Tarrés i el carrer Llobregat, quedarà tallat. Es tancarà l'accés nord al barri de Sant Pau des de la carretera C-1411z, a prop del Pont Vell, però es permetrà la sortida de vehicles del barri. Els vehicles podran accedir i sortir del carrer Llobregat i del Camí de la Font dels Llops (camp de futbol) des del carrer Sant Pau.\r\n\r\nEl servei de Bus Manresa també es veurà afectat, en concret la Línia 5 Sant Pau - Viladordis. Per a més informació sobre les afectacions, cal consultar l'APP, el web de Bus Manresa o trucar al telèfon 93 875 71 50.\r\n